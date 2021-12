Muitos usuários relataram que o teclado do iPhone está atrasado no iOS 15. A Apple percorreu um longo caminho na otimização do software e gastou bilhões para garantir a estabilidade dos recursos básicos. Eu tinha um iPhone 3GS e o teclado do iOS 6 estava um pouco lento. Foi o ultimo software […]

A postagem Como corrigir atraso no teclado do iPhone no iOS 15 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks