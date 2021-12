Como cuidar de cada tipo de cabelo no calor do verão; confira

Nessa época do ano todo mundo quer aproveitar as praias, piscinas e o clima ensolarado, deixando a hidratação de lado. Mas sabemos que apesar do solzão que faz no verão de Salvador, ele não é o único vilão quando o assunto é ressecamento e quebra dos fios. O cloro, a água salgada e até a quantidade excessiva de vezes que lavamos o cabelo podem danificar as madeixas. Por isso, separamos tipos de hidratações para dar aquela potencializada para aproveitar o verão sem preocupação.

Nesse caso algumas dicas são importantes, como na hora de secar os fios é bom evitar o uso de fontes de calor -secador e chapinha- podendo usar camisetas de algodão no lugar da toalha que acabada potencializando o frizz. Com a hidratação, a dica é optar por produtos sem sal e com oléo de coco na hora da umectação dos cachos, importante também misturar um pouco de leave-in no creme de pentear.

Cuidado na quantidade de vezes que lava os fios, apesar de ser necessária a rotina de limpeza o uso de muitos produtos com sal pode aumentar a quebra. Nosso truque é usar queratina para devolver os nutrientes que o fio perdeu.

Nesse caso a ação restauradora deve ser feita antes do contato com a piscina, praia ou até mesmo com o solzão. É aconselhado fazer o uso de uma reconstrução capilar par aque os fios abosrvam os nutrientes e vitaminas e as vibras capilares suportem a rotina do verão. Além de usar produtos pré dano, é importante escolher aqueles que tenham ação espeficifica para lidar com os fios após a exposição.