Como desligar o ponto laranja no iPhone iOS 15

Quando a Apple lançou o iOS 14, ela introduziu várias mudanças visuais e novos recursos na interface. Os novos recursos introduzidos no iOS 14 também incluem certos recursos de privacidade. Esses recursos também estão lá no iOS 15. Ao usar seu iPhone com iOS 15, você deve ter notado um ponto verde ou laranja na parte superior da tela. Este aplicativo aparece aleatoriamente na parte superior da tela ao usar determinados aplicativos.

O que é esse ponto verde e laranja que aparece na parte superior da tela? Bem, esta é a parte do recurso de privacidade que está integrado no iOS 15 e também no iOS 15.

Desligue o ponto laranja no iOS 14/15 no iPhone

Neste artigo, discutiremos mais sobre o ponto verde e o laranja que aparece na parte superior da tela e também como você pode removê-lo.

O que é ponto verde e laranja no iOS 15?

Você deve ter notado um ponto verde ou laranja na parte superior da tela do iPhone ao usar determinados aplicativos. Este ponto não aparece o tempo todo, mas você pode notá-lo com aplicativos específicos ou ao fazer uma atividade específica.

O ponto verde geralmente é o indicador da câmera e do microfone que está sendo utilizado. Ao usar aplicativos que usam sua câmera, você verá um ponto verde aparecer. Isso pode significar que a câmera está sendo usada ou a câmera e o microfone estão sendo usados ​​pelo aplicativo. Considerando o caso ideal, você pode ver o ponto verde ao usar o aplicativo da câmera onde apenas a câmera é usada ou ao fazer chamadas de vídeo onde a câmera e o microfone estão sendo usados.

Quando você vir o ponto laranja, significa que apenas o microfone do seu iPhone está sendo utilizado. Por exemplo, você pode vê-lo quando estiver usando um aplicativo que usa o seu microfone. Como quando você está gravando áudio ou fazendo uma chamada de voz no Whatsapp.

Você não verá o ponto quando estiver executando uma tarefa ou usando um aplicativo que não utiliza a câmera ou o microfone do seu telefone. No entanto, se você vir este ponto aparecer mesmo quando o hardware não estiver sendo usado, isso pode indicar o hardware sendo usado em segundo plano. Em geral, pode ser o caso de alguém espionando você.

Como posso desligar o Orange Dot no iOS 15 no iPhone?

Bem, não há como desativar esse recurso no iPhone. É porque o recurso é nativamente integrado no iOS 15, não dando aos usuários a opção ou configuração de desligá-lo. É para o bem dos usuários que o recurso não pode ser desativado, pois ajuda a manter a privacidade, permitindo que o usuário saiba quando a câmera e o microfone estão sendo usados, mesmo quando não deveriam.

Como desativar o acesso de aplicativos à câmera e ao microfone?

Você pode desativar o acesso dos aplicativos à câmera e ao microfone, alterando sua permissão. Você pode alterar quais aplicativos podem acessar o microfone e a câmera e quais não podem. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, vá para o Privacidade seção.

Aqui, toque no Microfone para ver quais aplicativos podem usar seu microfone. Desligue a chave para os aplicativos que não deveriam usar seu microfone.

Volte para o Privacidade seção, e toque em Câmera. Desative a permissão da câmera para o aplicativo que não deve usar a câmera, desligando o botão de alternância ao lado dele.

Ao fazer isso, você pode alterar as permissões do aplicativo para o uso da câmera e do microfone.

Esperamos que este artigo tenha fornecido informações completas sobre o que são os pontos verde e laranja no iOS 15 do iPhone.