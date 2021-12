O número IMEI ou International Mobile Equipment Identity é um número importante atribuído a smartphones. Ele existe para dizer se o telefone que você está usando é original ou falso. Muitas vezes pode ser difícil dizer se o telefone é original ou falso, dependendo dos pequenos detalhes que foram resolvidos […]

O post How To Find Serial ou IMEI Number no Apple iPhone apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks