Você pode capturar imagens no iPhone 13 e 13 Pro Max sem suporte adicional de um aplicativo ou ferramentas. Os desenvolvedores de software da Apple não mudaram o padrão de captura de tela nos modelos mais novos e continuaram com os métodos tradicionais. Peço aos leitores que atualizem o software iOS para a versão mais recente, para que você não encontre nenhuma diferença no […]

O post How To Take Screenshot no iPhone 13, 13 Pro Max apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks