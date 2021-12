Como fazer uma reforma sustentável

A vontade de mudar ou a necessidade levam a gente ao momento de pensar em uma renovação para o próprio espaço. É preciso pensar e se organizar financeiramente para que essa transformação ocorra de maneira leve e com elevado custo benefício.

Apartamento de Luxo / Foto: Max Vakhtbovych / Pexels Muitos detalhes são pensados durante um projeto desse tipo, mas poucas pessoas levam em consideração a questão do meio ambiente na hora de realizar esse novo capítulo. Se você está pensando em transformar sua casa ou está buscando apartamentos a venda no Itaim Bibi e já está pensando na reforma, esse conteúdo trará ideias para que você faça tudo de forma mais consciente.

Às vezes a gente só acorda com vontade de mudar um pouco as coisas, chacoalhar tudo e começar uma nova etapa da vida. Isso é bem importante para que as coisas se movimentem de forma positiva e possamos seguir em frente.

Ao mesmo tempo, é preciso dar uns dois ou três passos para trás, observar o cenário como um todo e refletir sobre as reais necessidades de uma renovação em casa. Só de pensar um pouquinho, as ideias já ficarão um pouco mais organizadas para a próxima etapa!

Todo projeto de reforma deve começar com um bom planejamento. Sente-se à mesa, converse com sua família, faça uma consulta com profissionais especializados e crie um cronograma para todo o período de reforma.

A prática, além de te dar um controle maior sobre tudo que está acontecendo, pode favorecer na hora de economizar tanto com equipe quanto com materiais ao longo da renovação, diminuindo custos e reduzindo o desperdício.

Contrate uma equipe especializada

Contar com os melhores profissionais disponíveis para fazer esse tipo de serviço não tem só a ver com a qualidade do resultado final de uma obra. Tem a ver também com a capacidade dessa equipe de gerenciar os recursos da sua renovação.

Dessa forma, contratar pessoas capazes de respeitar um planejamento, aptas a utilizarem os materiais de forma inteligente é um grande passo para garantir que a sua obra aconteça de forma sustentável.

Melhor aproveitamento de recursos

Dentro de um planejamento já alinhado com a sua equipe e com quem irá te auxiliar na estruturação do seu projeto, sempre haverá a preocupação com eventuais gastos excessivos com insumos para a realização da obra.

Uma forma de driblar esse problema é apostando no reaproveitamento de materiais com a finalidade de evitar o desperdício. Um bom caminho é investir em materiais de demolição – principalmente pisos e revestimentos – uma alternativa econômica e sustentável para a sua reforma.

Opte por materiais sustentáveis

Caso seja possível no local onde reside, procure trazer para sua reforma materiais de marcas que se preocupam com seus respectivos impactos ambientais.

São empresas que diminuem sua pegada desenvolvendo seus produtos a partir de insumos ecológicos e também fazendo uso do reaproveitamento de materiais.

Faça um descarte consciente

Por último, mas não menos importante, todo mundo sabe que uma reforma gera bastante lixo como resíduos de tinta e gesso e entulho. Muitas pessoas acabam descartando esse tipo de material em terrenos baldios, o que, além de ilegal é extremamente prejudicial ao solo.

O correto, no caso, é contratar uma empresa capacitada para remover e fazer o descarte da forma mais consciente possível.