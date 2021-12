Identificar um funcionário improdutivo é dever de todo gestor que quer que a empresa “ande”. Afinal, como seria possível ter um bom desenvolvimento do negócio se, no meio do caminho, há muitos funcionários insatisfeitos e pouco interessados nas atividades? Pois é…

Por isso, neste conteúdo você verá algumas dicas de como identificar esse funcionário que está sendo improdutivo para, dessa forma, dar o feedback adequado e lidar com isso da melhor maneira. Acompanhe e veja!

Como identificar um funcionário improdutivo?

Você precisa estar atento às necessidades da sua empresa, todos os dias. Assim se torna possível identificar um funcionário improdutivo com mais assertividade. Até porque, convenhamos, como seria possível detectar um funcionário pouco motivado se você sequer observa o dia a dia da empresa? Inviável, não acha?

Por isso, seja aquele gestor presente! Esteja atento aos sinais, acompanhe os resultados e também a execução das tarefas. Tudo isso lhe dará as informações necessárias para lidar com a falta de produtividade.



Você Pode Gostar Também:

De qualquer modo, fizemos também a nossa lista de considerações que servirão de suporte para essa sua análise. Veja:

1- Funcionário reclama muito e está muito desmotivado

Se o funcionário está constantemente reclamando, é melhor ficar atento. Às vezes, a demanda de trabalho não está alinhada com as expectativas dele, e isso faz com que a falta de produtividade apareça. Afinal, quem é que se sente bem fazendo algo que só enxerga o lado negativo? Pois é.

Além de reclamar, para identificar um funcionário improdutivo fique atento também à motivação. Se o colaborador parece sempre apático, analise a situação.

2- Necessidade de prolongamento de prazos

Os prazos são constantemente furados e o colaborador precisa sempre remarcar alguma coisa? Esse é mais um dos sinais de como identificar um funcionário improdutivo. Afinal, se ele não cumpre as demandas, pode ser que não esteja tão focado.

3- Horas extras constantes

Diferente do que o imaginário popular costuma acreditar, trabalhar demais não é sinônimo de produtividade e pode, ainda, ser sinônimo de improdutividade.

Pois pare e pense: se o indivíduo precisa sempre fazer hora extra, é porque não consegue organizar as demandas dentro do horário normal. E essa falta de organização pode estar atrelada à improdutividade.

4- A procrastinação é recorrente

Ah, a procrastinação… Ela também costuma aparecer no dia a dia de um colaborador improdutivo. Você pode percebê-la ao notar que, volta e meia, o indivíduo está navegando nas redes sociais, tomando muitos cafezinhos ou jogando conversa fora com outro colaborador. Fique atento aos sinais.

5- Está sempre se justificando – mesmo quando não questionado

Um funcionário improdutivo tende a criar desculpas e justificativas para tudo. O tempo todo menciona que algo X aconteceu porque uma coisa ruim atrapalhou. Há sempre uma justificativa na ponta da língua, e ele vive pedindo desculpas mesmo quando você não comenta nada sobre o assunto.

Todos esses sinais, em conjunto, podem lhe ajudar a identificar um funcionário improdutivo. E assim, torna-se viável estabelecer um feedback e criar uma rotina de trabalho mais assertiva para o colaborador.