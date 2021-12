Para identificar um líder tóxico é necessário ficar atento aos mais diversos sinais. No começo, eles podem ser mais sutis. Porém, com o passar do tempo (e o ganho de espaço que o chefe tem), eles podem ser mais intensos e “pesados”.

Para evitar que o problema aumente cada vez mais, é preciso observar a situação e conversar com o chefe. Assim será possível estabelecer um ambiente de trabalho mais adequado à saúde mental.

Neste conteúdo, portanto, apresentamos alguns sinais que podem lhe ajudar a identificar um chefe ruim. Continue lendo.

Como identificar um líder tóxico?

São diversos os sinais que podem nos ajudar a identificar um líder tóxico. Veja alguns deles:

1. Não aceita “não” como resposta

O seu chefe é daquele tipo que nunca aceita ouvir um “não”? Pois é! Esse é um dos sinais para identificar um líder tóxico. Afinal, ele pensa que você, e seus colegas de trabalho, são propriedades da empresa e devem, a todo custo, aceitar tudo o que é solicitado. Mas não é bem assim que funciona.

2. É autoritário

Ele jamais aceita uma opinião contrária a dele. Está sempre impondo o próprio ponto de vista e nunca implementa melhorias que não sejam solicitadas por ele mesmo. Esse autoritarismo é mais um sinal que ajuda a identificar um líder tóxico.

3. Parece sempre de mau humor

O humor do chefe tóxico é sempre negativo. Aponta apenas as coisas ruins do trabalho e está constantemente irritado. Causa, assim, um mal-estar geral em todas as pessoas em sua volta.

4. Faz críticas destrutivas

Você nunca ouve uma crítica construtiva? Ou um feedback positivo? Pois fique atento! Se o seu líder está a todo momento fazendo críticas destrutivas, e ainda, no sentido de fofoca, pode ser que ele seja sim uma pessoa muito tóxica.

5. Ofende os colaboradores

Esse é um dos principais sinais para identificar um líder tóxico. Uma pessoa tóxica costuma ofender as outras, apenas com o intuito de diminui-las o máximo que conseguir. Se o seu chefe ofende você ou outras pessoas, ele é tóxico sim.

6. Corrige em público

Todo mundo sabe que devemos partir daquela premissa de corrigir no privado e elogiar em público, correto? Porém, um líder tóxico pode ter o péssimo hábito de ficar corrigindo um colega na frente dos outros. E isso apenas destrói a autoestima da pessoa e eleva o ego do chefe ruim.

7. Não reconhece os esforços do time

Este é outro erro muito recorrente no dia a dia de uma corporação com um líder tóxico: ele nunca reconhece a equipe. E além de não reconhecer, sempre absorve o crédito por todos os resultados positivos que todo o time obteve.

Há ainda situações em que embora ele nunca reconheça um resultado positivo, está sempre enaltecendo os negativos como forma de humilhar as pessoas. Ou seja, parece que nunca está satisfeito com nada – e não está mesmo.

Atente-se a todos esse sinais e caso você consiga identificar um líder tóxico, busque ajuda do RH da sua empresa. Além disso, converse com o seu chefe e tentem encontrar uma atmosfera mais positiva, o máximo possível.