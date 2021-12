Certifique-se de seguir as etapas corretas para ativar a Cable News Network (CNN) no Roku. A programação original da CNN e eventos ao vivo estão disponíveis para você assim que você ativar seu dispositivo em CNN.com/activate. Certifique-se de ter uma assinatura ativa e o número da conta do seu provedor de TV antes de iniciar o processo de ativação. Veja como […]

O post Como Instalar, Ativar e Assistir CNN Go no Roku apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks