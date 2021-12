Lidar com as emoções no ambiente de trabalho pode ser um grande desafio para a maior parte das pessoas. Especialmente quando algo muito inesperado acontece, e coloca em risco a carreira do indivíduo.

Porém, como somos seres portadores de razão – além da emoção, devemos compreender e aprender formas de lidar com o que sentimos. Não com o intuito de calar nossas emoções, mas sim, com o objetivo de canalizá-las da melhor maneira possível.

Partindo dessa ideia, elaboramos este conteúdo com algumas dicas simples para você. Acompanhe-nos.

Como lidar com as emoções no ambiente de trabalho?

Para lidar com as emoções no ambiente de trabalho é preciso ter um preparo mental que seja capaz de nos ajudar a diagnosticá-las. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o autoconhecimento e a autoanálise caminham lado a lado com o equilíbrio emocional. Abaixo você entenderá melhor:



1- Antes de qualquer coisa, escute as suas emoções

Quando uma emoção surgir no ambiente de trabalho, não fique tentando ignorá-la. Quanto mais você tentar deixá-la de lado, mais latente ela poderá ficar.

Sendo assim, comece a ouvir mais o que as suas emoções têm a dizer. Não no sentido de que você deve colocá-la para fora de maneira irracional… Mas sim, que você deve pensar algo como: Por que estou sentindo isso? Qual a intensidade dessa emoção? Em qual outro momento eu me senti assim? O que ela quer me dizer? O que devo fazer para lidar com ela?

2- Saiba identificar os gatilhos emocionais

Depois de que você tiver um pouco mais de conhecimento acerca das suas emoções no trabalho, comece a pensar sobre os gatilhos emocionais por trás delas. Ou seja, analise o que pode ter provocado a “crise”.

Por exemplo, se você está se sentindo extremamente ansioso, cogite pensar nos motivos pelos quais essa sensação está percorrendo dentro de você. O que você deixou de fazer? Ou, o que você fez para se sentir assim? Pense sobre isso. Reconhecer os gatilhos lhe ajuda a se preparar para outros episódios parecidos.

3- Crie formas racionais de lidar com cada tipo de emoção

Depois de ouvir as emoções e reconhecer os gatilhos envolvidos com ela, comece a pensar em maneiras mais práticas de lidar com as situações.

Voltando ao nosso exemplo de ansiedade, se você compreender que a crise é proveniente de um trabalho grande que deve ser feito, pense da seguinte forma:

Respire fundo e quebre o trabalho em partes menores.

Traga seus pensamentos para o aqui e agora e vá executando uma etapa do trabalho de cada vez.

Conclua cada etapa e comemore internamente cada conclusão, sem ficar pensando em “tudo que há pela frente”.

4- Não “engula” a sua emoção – você pode falar sobre ela

Considere que para lidar com as emoções no ambiente de trabalho você pode falar sobre elas, quando se sentir sobrecarregado. Ou seja, você não precisa resolver tudo sozinho. Os seus gestores também estão ali para lhe dar o suporte necessário, portanto, não fique “engolindo tudo”, mas sim, busque falar sobre o que você sente – se necessário.

Inclusive, lembre-se de que a psicoterapia é um bom lugar para se falar sobre o que se sente e, por meio disso, aprender a lidar melhor com as emoções. 😉