Como Mel, de ‘O Clone’, vai parar no mundo das drogas?

Quem assiste o início da terceira fase de “O Clone” não consegue imaginar como a personagem Mel (Débora Falabella) se aproximará do mundo das drogas a ponto de se tornar dependente química.

Em suas primeiras aparições, a jovem sem ostra ser uma pessoa doce, querida por sua fiel amiga Selminha (Thais Fersoza), mas que sofre com a rejeição de sua família.

Os problemas começarão a complicar a vida de Mel após ela se envolver com Xande (Marcello Novaes). O rapaz é contratado para ser seu segurança, mas os dois acabam se apaixonando. A família da garota tentará de todos os jeitos separar os dois.

Cheia de problemas em casa, Mel acabará cedendo aos pedidos de Cecéu (Sérgio Marone) e Nando (Thiago Fragoso) e vai experimentar drogas, se tornando uma dependente química. A ex-paixão da garota até conseguirá se afastar do vício, mas ela, Regininha (Viviane Victorette) e Nando, se afundam no mundo das drogas.

Ela chegará no limite ao roubar dinheiro de casa, agredir a mãe e beber perfume dentro do quarto quando estiver no auge da abstinência. Após engravidar e ter o bebê, as coisas melhoram e a garota decide se tratar.

Mel pedirá desculpas para a família e abrirá juntamente com Nando um clínica para tratar dependente químicos e ajudar aqueles que precisam de ajuda.