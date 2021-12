Existem diversas maneiras de melhorar o desempenho da equipe. Algumas são mais simples e podem ser colocadas em prática hoje mesmo. Outras podem ser mais complexas, e a inclusão das mesmas tende a ser mais gradativa e demorada.

De qualquer maneira, é possível ter uma equipe bem engajada e produtiva. Quer saber por onde começar para atingir isso? Então leia este conteúdo até o fim.

Como melhorar o desempenho da equipe

Para melhorar o desempenho da equipe é preciso que o gestor esteja bem conectado a ela. Sem essa conexão, qualquer tentativa de melhorar o desempenho do time pode ir por água abaixo facilmente.

Portanto, considere as dicas abaixo partindo do pressuposto de que você deve conhecer bem o seu time. Vamos lá:

1- Conheça profundamente cada colaborador

Cada pessoa é única. Cada colaborador possui características e qualidades que só ele tem. Isso quer dizer que cada indivíduo irá atuar, no ambiente de trabalho, de uma maneira diferente.

Pensando nisso, considere conhecer profundamente cada colaborador seu. Saiba quais são os pontos fortes e fracos de cada um, a fim de alinhar essas habilidades com as tarefas que serão executadas.

2- Delegue as tarefas de forma estratégica

Delegue as funções de acordo com o perfil comportamental do seu colaborador. Se você tem uma pessoa super comunicativa no time, dê a ela a oportunidade de representar a empresa em algumas reuniões. Se há uma pessoa metódica, dê a ela a tarefa de organizar as demandas do time, e assim por diante.

3- Esteja sempre acompanhando o desenvolvimento e os resultados

Esteja sempre próximo do seu grupo de colaboradores. Afinal, não existe forma mais eficiente de melhorar o desempenho da equipe do que acompanhando os passos que são dados. Assim, você poderá tirar dúvidas e servir de suporte “no meio do caminho”.

4- Ofereça bons feedbacks

Os feedbacks ajudam a melhorar o desempenho da equipe a partir do momento em que você os utiliza para apresentar os pontos de melhoria e fortalecimento do time. Saiba realçar as qualidades de cada um, e toque nos defeitos com muita delicadeza e cuidado, ok?

5- Ofereça responsabilidades

As pessoas querem se sentir importantes, isso é um fato. Portanto, se você quer melhorar o desempenho da equipe, foque em oferecer responsabilidades para o seu time. Assim eles perceberão que são importantes dentro da empresa, e ficarão muito mais engajados.

6- Demonstre o apreço que você tem por cada integrante da equipe

Demonstre o apreço que você tem por cada colaborador. Aqui, novamente batemos na tecla de levar em conta o quanto as pessoas querem se sentir importantes e úteis. Faça com que os seus liderados sintam-se assim.

7- Ofereça treinamentos e desenvolvimento

Por fim, para melhorar o desempenho da equipe é preciso oferecer treinamentos e desenvolvimento profissional para o seu time. Isso é de suma importância para lidar com possíveis gaps relacionados à falta de alguma habilidade, por exemplo.

Dessa maneira e seguindo todas as dicas acima você já poderá criar um ambiente mais feliz para o seu time.