Para melhorar o engajamento da equipe é preciso conhecê-las profundamente. Isso quer dizer que não existe fórmula mágica. O que existem são estratégias alinhadas ao perfil da sua equipe como um todo.

Por isso, neste conteúdo nós optamos por apresentar algumas considerações que partem dessa ideia. Acompanhe para ficar por dentro delas.

Como melhorar o engajamento da equipe? Veja algumas práticas positivas

Na hora de melhorar o engajamento da equipe é preciso ter um olhar mais humano sobre cada um dos integrantes do time.

Não estamos trabalhando com robôs. Estamos trabalhando com pessoas que têm medo, sonhos, objetivos, angústias, etc.



Você Pode Gostar Também:

Quando temos essa visão mais humana, conseguimos compreender melhor os possíveis gaps existentes dentro de um time corporativo. E assim, conseguimos alinhar as melhores estratégias.

Quer saber como isso pode ser iniciado e posto em prática? Veja as dicas abaixo:

1- Faça uma pesquisa de satisfação e entenda a sua equipe

O primeiro passo é fazer uma pesquisa de satisfação. Isso porque não temos como simplesmente deduzir o que fazer para melhorar o engajamento da equipe. Temos que partir de necessidades reais.

Portanto, pesquise a satisfação no trabalho de cada membro da equipe. Isso poderá lhe dar insights poderosos.

2- Conheça o perfil de cada um dos seus colaboradores

Entenda quais são os pontos fortes e fracos de cada colaborador. Atente-se para o perfil deles. Quanto mais você conhecer cada pessoa que faz parte do time, melhor será na hora de montar planos de ação para as mais diversas tarefas empresariais.

3- Delegue as funções de maneira eficiente e harmoniosa

Comece a delegar as funções e as tarefas de acordo com o perfil de cada um. Isso irá servir de base na hora de criar muito mais harmonia dentro da sua equipe. Afinal, não dá para simplesmente “soltar” as demandas sem pensar em uma forma de alinhar isso aos perfis comportamentais mais adequados.

4- Invista em treinamento e desenvolvimento da equipe

Além de saber os pontos fortes e delegar as funções de acordo com cada colaborador, experimente investir em treinamento e desenvolvimento. Isso vale tanto para individuais, quanto para em grupo. Assim você consegue melhorar o engajamento da equipe ao oferecer novos horizontes para eles.

5- Ofereça oportunidade de crescimento

Oferecer a oportunidade de crescimento também ajuda na hora de melhorar o engajamento da equipe. Afinal, se os colaboradores não tiverem a menor chance de crescer na empresa, como poderão se sentir engajados com os mais diversos projetos? Pense sobre isso.

6- Invista no treinamento dos seus líderes

Treine também os seus líderes. Pois, às vezes, a equipe não cria uma conexão e não é produtiva porque a liderança não está bem alinhada. Portanto, analise esse fator antes de apenas focar na equipe em si.

7- Ofereça bons feedbacks constantemente

Considere oferecer bons feedbacks para cada integrante e para a equipe como um todo. Pois é por meio deles que você conseguirá alinhar as demandas da melhor forma possível, auxiliando os colaboradores na hora de agir e tomar decisões.

Esteja sempre por perto, ofereça esse suporte e, assim, ajude a melhorar o engajamento da equipe!