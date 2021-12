Para não ser mal interpretado é necessário estar atento a vários fatores. Afinal, de um segundo ao outro você pode queimar a sua imagem profissional ou até mesmo findar um relacionamento por usar as palavras erradas.

Para evitar esse tipo de problema, unimos algumas dicas que podem ajudar você a ter uma comunicação assertiva e assim evitar a má interpretação.

Vamos lá!

Como não ser mal interpretado?

Antes de qualquer coisa, é preciso explorar a sua forma de falar. Isto é, você não deve esperar um milagre para que o outro não lhe interprete mal. Mas sim, deve estar atento a cada palavra que é dita.

Afinal, se o outro entender algo errado, as chances de você ter uma parcela de culpa nessa falha na comunicação são bem grandes, sabia? Por isso, hora de analisar a sua forma de falar para assim criar uma comunicação mais adequada. Veja abaixo outras dicas:

1. Antes de falar, atente-se ao outro

Para não ser mal interpretado é preciso se atentar ao outro que irá nos ouvir. De que forma essa pessoa costuma se comunicar? Quais palavras ela usa para expressar determinados sentimentos e ações? Qual o meio de comunicação que ela prefere usar?

Todos esses fatores vão lhe ajudar a formar uma comunicação mais alinhada com a realidade do outro. Afinal, você não deve se basear apenas nas suas vivências na hora de comunicar algo, mas sim, deve considerar a forma de pensar que a outra pessoa possui.

2. Escute bem o que estão dizendo a você

A escuta ativa também faz parte do processo de evitar ser mal interpretado. Isso porque, quando não ouvimos atentamente o que o outro está dizendo, podemos cometer algumas gafes como:

Perguntar algo que já foi respondido.

Falar algo que a pessoa já falou.

Demonstrar estar desatento e, consequentemente, transparecer a imagem de mal educado.

Entre outros fatores.

Por isso, aprenda a escutar para evitar esse tipo de problema.

3. Use palavras adequadas ao contexto

Lembra que no primeiro tópico nós comentamos sobre a importância de saber quais palavras a outra pessoa costuma usar? Pois é. Aqui, novamente, batemos nessa tecla, mas com um adendo: use palavras adequadas não somente à pessoa, como também ao contexto.

Por exemplo, em uma discussão de relacionamento você não vai usar uma linguagem técnica e formal, não é mesmo? Por isso, saiba se adequar ao momento.

4. Desenvolva a sua empatia

Antes de despejar mil e uma coisas sobre a outra pessoa, coloque-se no lugar dela. Como você se sentiria de ouvir tais afirmações? Será que essa é a melhor forma de falar? Como não ser mal interpretado nesse momento? Faça essa autoanálise.

5. Não fale quando estiver muito emocionado

Se você perceber que está com as emoções à flor da pele, considere dar um tempo para si. Afinal, falar quando se está muito emocionado pode ser arriscado.

6. Seja mais direto – ficar enrolando pode atrapalhar

Não crie um cenário muito extenso para o que você deseja falar. Afinal, para não ser mal interpretado é preciso ser direto. Assim você usa as palavras certas e o tempo adequado para que a pessoa mantenha o foco em você.

E, para finalizar, sempre peça um bom feedback. Pergunte o que a pessoa entendeu – assim você vai aprimorando a sua comunicação com base na compreensão do outro. 😉