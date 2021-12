Na sua televisão, você pode assistir a vídeos online e ouvir conteúdo de áudio usando o dispositivo Roku. Vários canais estão disponíveis por meio da plataforma, como Netflix, Hulu, Spotify e DirecTV. O Apple Music, entretanto, não é compatível com Roku. É um aplicativo desenvolvido para reproduzir música em dispositivos Apple. Roku ainda permite que você […]

O post How To Listen to Apple Music on Roku apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks