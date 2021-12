Como recuperar uma seqüência perdida de Snapchat em 2022

O Snapchat é uma plataforma de compartilhamento de fotos / vídeos onde os usuários podem compartilhar instantâneos de seus momentos especiais. Quando você e seus amigos enviam instantâneos diretos um ao outro em 24 horas por três dias consecutivos, o Snapstreak é formado. Quando você continua com a sequência, você obtém emojis exclusivos mostrando há quanto tempo você está continuando a sequência. As pessoas continuam com a sequência do Snapchat, mas quando nenhum snap foi trocado entre amigos nas 24 horas, a sequência é quebrada. Pode ser doloroso para as pessoas se elas estão continuando a seqüência por muito tempo e podem querer ter a seqüência do Snapchat de volta.

Bem, e se eu lhe disser que existe uma maneira de obter uma sequência de Snapchat de volta? Se você está usando o Snapchat Streak há muito tempo e ele quebrou devido a algum erro ou problema, você pode recuperá-lo.

Retorne ao Snapchat 2022

Se você deseja recuperar sua sequência de Snapchat, siga este guia passo a passo. Este guia o ajudará a recuperar sua sequência de Snapchat.

Recuperando o Snapchat Streak

Você pode entrar em contato com a sequência do Snapchat entrando em contato com a equipe do Snapchat. Bem, não há certeza se você receberá a seqüência de rebatidas ou não. Em alguns casos, você pode recuperá-lo e continuar de onde o deixou. Siga as etapas abaixo para obter a sequência do Snapchat de volta

Abra o Snapchat aplicativo em seu telefone ou tablet. Se você não estiver conectado ao aplicativo, terá que entrar em sua conta. Faça login com sua conta no Snapchat usando seu nome de usuário e senha.

Toque no seu Perfil ícone no canto superior esquerdo da tela.

Na seção do seu perfil, clique no Ícone de configurações (ícone de engrenagem) no canto superior direito da tela do aplicativo.

Aqui, role para baixo até o Apoio, suporte seção e toque em eu preciso de ajuda .

Na próxima janela sob o Tópicos populares, toque no Snapstreaks.

Agora role para baixo para encontrar a pergunta ‘E se meu Snapstreak foi embora? ‘A verdadeira questão será a seguinte -‘ E se meu Snapstreak sumiu, mas eu sei que enviamos um Snap (não o Chat) para a frente e para trás dentro da janela de 24 horas? ‘

Aqui, clique no Nos informe botão.

Selecione os Meus Snapstreaks desapareceram ou Eu perdi meu Snapstreak opção na próxima tela.

Você receberá um formulário relacionado à sua consulta. Aqui você terá que inserir seu nome de usuário (inserido por padrão), seu e-mail, seu número de telefone, o dispositivo que você usa, o nome de usuário do amigo (apenas 1), quando você enfrentou o problema, quanto tempo durava seu Snapstreak antes dele expirou, você viu o ícone do relógio de areia e alguma informação que a equipe deveria saber? Certifique-se de inserir as informações corretas aqui, dizendo que foi um motivo genuíno.

Observação- Se o ícone do relógio de areia apareceu antes do fim da seqüência, o Snapchat não poderá ajudá-lo a recuperá-lo. No entanto, você pode tentar dizer o motivo genuíno na seção de informações e poderá recuperar a sequência.

Assim que terminar de preencher o formulário, clique em Mandar.

Palavras finais – Snapchat Streak Hack

É assim que você pode obter a sequência do Snapchat de volta. Bem, não há certeza se você receberá a sequência de rebatidas de volta ou não depois de seguir as etapas acima. Se a seqüência quebrou devido a algum erro ou bugs, você poderá recuperá-la. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando.