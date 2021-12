como saberei se vou fazer parte do novo benefício

Há cerca de duas semanas, o Ministro da Cidadania, João Roma, fez uma promessa aos brasileiros. Ele disse que o Governo iria inserir mais 2 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. Com isso, ainda de acordo com ele, o Planalto passaria a zerar a fila de entrada no novo benefício. Pelo menos essa é a ideia.

Já chegamos no dia 29 de dezembro e até aqui essa promessa ainda não foi cumprida. De qualquer forma, entrando na folha de pagamento este ano ou não, o fato é que esses novos usuários só devem receber o dinheiro em janeiro. Neste momento, cresce a expectativa sobre as pessoas que possuem chance de entrar.

De acordo com o Ministério da Cidadania, existirão duas formas de saber se você vai entrar ou não no Auxílio Brasil. A primeira é esperando para receber em sua casa uma carta. O próprio Ministério da Cidadania vai enviar essa correspondência pelos Correios para o endereço que está cadastrado no Cadúnico.

Por isso, é muito importante manter as informações desta lista atualizadas. Mas o fato é que essa não vai ser a única forma de pegar essa informação. Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, eles também irão enviar essa notícia para os apps digitais como o Caixa Tem e também o aplicativo do próprio Auxílio Brasil.

Por lá, basta ver os rendimentos e descobrir se você vai receber ou não. Pelo que se sabe até aqui, vai ser possível saber se você vai entrar na aba dos lançamentos. Por lá, vai dar para saber se você está no meio desses 2 milhões de novos usuários, ou se ainda em janeiro você não vai receber nenhuma ajuda.

Quem tem mais chances de entrar?

De acordo com o Ministério da Cidadania, esses 2 milhões de novos usuários do Auxílio Brasil irão vir basicamente da fila de espera para o benefício. Essa é a lista que reúne os brasileiros que já passaram pela aprovação do programa, mas que ainda não receberam nada.

Como o próprio nome já diz, eles estão esperando até que apareça uma vaga para eles. A tendência é que essas pessoas tenham prioridade no recebimento do Auxílio Brasil. Mas pode ser que nem tenha vaga para todos os cidadãos.

De acordo com dados do Consórcio Nordeste, o país tem neste momento cerca de 2,4 milhões de pessoas nesta lista de espera. E estima-se que o número tenha crescido ainda mais nas últimas semanas. O Governo só tem 2 milhões de vagas.

Auxílio poderia pagar a mais gente

Quando a Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) do Auxílio Brasil, eles decidiram passar um dispositivo que impedia o Governo Federal de permitir a formação dessas filas de espera. E isso faria com que eles pagassem o benefício para cerca de 20 milhões de pessoas.

Mas quando esse projeto chegou no Senado, a situação mudou. Eles decidiram retirar esse dispositivo e a partir de agora o Governo Federal não tem mais a obrigação de acabar com a fila de espera. Pelo menos é o que se sabe.

Com isso, o número de usuários do Auxílio Brasil vai ser menor do que se imaginava, mas vai ser o quanto o Governo queria. A estimativa do próprio Ministério da Cidadania é que eles façam os pagamentos para cerca de 17 milhões até o final de 2022.