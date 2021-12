Saber se comportar em apresentação de monografia é tão importante quanto escrever um ótimo trabalho.

Afinal, não basta ter um conteúdo maravilhoso se, simplesmente, as outras pessoas não souberem disso durante a apresentação, concorda?

Assim, além de fazer um bom roteiro de TCC, é importante também levar em conta o seu próprio comportamento.

Neste texto, apresentamos diversas dicas que podem lhe ajudar nesse sentido. Acompanhe para saber mais.

Como se comportar em apresentação de monografia?



Antes de qualquer coisa, não queremos que você entenda este texto como um passo a passo engessado. Ou seja, não é porque demos a dica X que você deverá agir dessa forma do início ao fim, durante a sua apresentação.

Mas sim, considere os nossos apontamentos como fatores de reflexão. Assim você conseguirá criar uma postura positiva durante a sua apresentação.

Afinal, é importante, acima de tudo, ser autêntico, e não um verdadeiro robô, ok?

Dito isso, vamos agora às dicas:

1- Mantenha a cabeça erguida

Aqui nos referimos ao fato de manter o seu queixo relativamente alinhado. Isso quer dizer que você não deve ficar olhando muito para cima, mas tampouco para baixo. Foque, assim, em olhar para o seu público.

Às vezes, a ansiedade ao apresentar o TCC pode fazer com que você abaixe a cabeça. Mas isso impede que as pessoas ouçam bem a sua voz, além de passar uma forte imagem de insegurança.

2- Olhe para os espectadores (você pode selecionar alguns)

Procure selecionar um espectador em cada canto da sala. Assim, você poderá intercalar para quem olha, volta e meia, e dará a sensação de que está olhando para a sala inteira.

Cuidado apenas para não ficar focado em uma única pessoa por muito tempo. Pois isso também pode fazer com que as outras pessoas percebam a sua insegurança. E se você quiser passar uma postura confiante, foque em desviar o seu olhar, “percorrendo” a sala inteira.

3- Mantenha a postura ereta

Assim como abaixar a cabeça pode ser sinal de insegurança e pode passar uma imagem negativa, manter a postura torta também. Tente elevar os ombros e manter as costas bem eretas.

Isso vai ajudar de diversas formas:

A sua imagem se torna mais confiante.

Você respira melhor e se sente menos ansioso.

A oxigenação também chega ao cérebro, impactando na sua memória e no seu raciocínio.

4- Gesticule com as mãos, mas sem excessos

Gesticular também ajuda a quebrar o gelo e é uma boa forma de se comportar em apresentação de monografia.

Claro que você não deve exagerar… Pequenos movimentos com as mãos são suficientes, nada de querer parecer um nadador enquanto fala, ok? 😉

5- Cuide do seu tom de voz – ele deve ser firme

O seu tom de voz é crucial durante a apresentação. Por isso, fique atento a ele. Você não deve falar nem muito alto, nem muito baixo. Também cuide para não parecer “rouco”. Neste último caso, manter uma água por perto pode ser interessante.

Essas foram as nossas dicas de como se comportar em apresentação de monografia. Esperamos que você tenha uma maravilhosa apresentação e uma nota incrível. Boa sorte, você consegue! 🙂