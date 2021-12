Como ser criativo sem descuidar do planejamento financeiro

Criatividade é uma característica base para todo e qualquer empreendedor, seja este corporativo ou dono de uma empresa. Mas, ser criativo sem descuidar do planejamento financeiro pode não ser algo tão fácil.

Quando fechamos um planejamento, a ideia é nos mantermos fiéis a este, para que possamos evitar problemas futuros com dívidas, sempre alocando de melhor maneira o recurso financeiro dentro de nossas empresas. Ainda mais se este planejamento envolve a contratação de crédito, como por exemplo a contratação de empréstimo com garantia.

Para lhe ajudar neste dilema, apresentaremos para você, caro leitor, algumas formas de ser criativo sem descuidar do planejamento financeiro, lhe poupando de possíveis dores de cabeça no futuro.

Como ser criativo dentro da empresa

Nem toda criatividade precisa, necessariamente, ser ligada diretamente ao desenvolvimento de produtos. Podemos inovar dentro de uma empresa ao alterar métodos que podem ser mais eficazes.

Este é um papel muito desempenhado por um empreendedor corporativo, que visa sempre melhorar os processos já existentes dentro das empresas. Tipo de colaborador este que, com certeza, será de grande valor para a sua companhia.

Portanto vale investir nesse tipo de colaborador, afinal, você não precisará fazer alterações financeiras no seu plano para isso Talvez, ainda diminua a expectativa de dinheiro gasto, uma vez que o colaborador em questão irá melhorar cada um dos processos que ele puder, barateando cada vez mais os custos.

Este é um investimento interessante a se fazer, onde, para o indivíduo em questão, você fornecerá um cargo e um aumento significativo, e ele trabalhará para alterar os métodos, tornando-os cada vez mais eficazes.

Planejando uma nova ideia

Para aqueles que já possuem mais tempo dentro do mercado, a melhor estratégia é aumentar o valor máximo do planejamento financeiro e traçar um espaço dentro dos lucros para investir em novos produtos.

Apesar do desenvolvimento de um novo item para ser vendido ser um pouco custoso, com a expansão e a devida inserção deste no planejamento, o produto em questão não lhe causará prejuízos.

Pelo fato do planejamento financeiro se tratar de algo exponencial com a expectativa de um cenário que você deseja alcançar, neste, existe espaço para mudanças como estas.

Ninguém que entra no mercado não planeja crescer. Lucros em expansão são uma necessidade para as empresas, que, quanto mais visibilidade e produtos estas vendem, uma maior produção será necessária.

Isto que significa crescer. Logo, usar deste lucro para investir em algo que pode acarretar ainda mais no futuro, é extremamente viável.

Agregando a um novo negócio

Para aqueles que enxergam possibilidade de expansão em um negócio alheio, estes optam por investir neles. Mas investir não é apenas adentrar com um aporte financeiro, como muitos pensariam.

Investir também inclui colocar novas ideias na mesa, ou outros olhares que o dono primário do negócio nunca sequer pensou em ver. Por mais que você acredite na ideia, não significa que veja ela com os mesmos olhos dele.

Traga ideias à mesa e as exponha. Ajude o seu investimento a ser mais rentável, te proporcionando mais lucro. Agora, você é como um sócio, e pode ajudar com alguma experiência ou opinião dentro da ideia que você investiu.

E claro que o planejamento financeiro foi expandido, afinal, é para isto que você investiu. Fazer a empresa crescer e lhe trazer resultados também é o seu objetivo.

Entre com o recurso necessário para tornar as ideias ainda mais próximas da realidade. Avalie um novo produto, ou ajude com alguma opinião para melhorar o já existente.

É muito fácil entrar com o aporte financeiro e esperar os lucros, que, caso não venham, você só precisará retirar a sua aposta financeira. Mas um investidor faz muito mais que isso, ele aposta na ideia e está disposto a fazer crescer. Seja da maneira que puder.

Planejamento financeiro: Adquirindo capital exterior

Para lhe ajudar a expandir os horizontes sem que isto afete muito seu planejamento financeiro, a CashMe lhe oferece os melhores serviços que o mercado de empréstimos tem a lhe oferecer.

Aqui, nossos valores são realmente expressivos, lhe propiciando realizar quaisquer que sejam suas vontades para com a expansão de seu negócio.

Claro que, para contar com um aporte financeiro, você precisará avaliar seu atual planejamento, e realocar alguns recursos para que possa usar deste investimento da melhor maneira possível.

Para aumentar a sua tranquilidade em relação ao valor, podemos disponibilizar até 60% do preço total do imóvel como crédito no ato do empréstimo, permitindo que você consiga colocar todos os seus planos para fora do papel.

E este expressivo valor vem acompanhado das menores taxas que você poderá encontrar, sendo essas, variáveis entre 0,99% a 1,20%. Valor este que irá depender de qual imóvel você utilizou como garantia.

Outra vantagem da abordagem home equity, ou empréstimo com garantia de imóvel, que oferecemos dentro da CashMe é a rápida aprovação, lhe permitindo que coloque seus planos em ação com rapidez, visto que nosso prazo para aprovação é de, no máximo, sete dias!

Tudo isto torna a CashMe a verdadeira referência neste modelo de empréstimo, uma vez que já possuímos a expertise necessária para realmente resolver os problemas de nossos clientes!

A criatividade dentro da empresa pode ter vários caminhos

O planejamento financeiro sempre deve ser visto para que você consiga abraçar uma nova ideia de maneira plena, sem se complicar no futuro. Assim, você será capaz de investir em seu negócio sem sofrer grandes perdas.

Por isso, é sempre importante lembrar de pesquisar com cuidado ao contratar um crédito, mesmo que seja uma modalidade mais vantajosa como o empréstimo com garantia de imóvel. Pois, além de ter certeza das melhores garantias, você também deve estar bem consciente de onde está investindo o recurso, a fim de evitar perdas.