Como será o funcionamento do PIX no final do ano

Dezembro é um mês recheado de comemorações, reuniões familiares, amigo-secreto, viagem e festas. Assim, acaba sendo também um período de muitas despesas. O ano acaba, porém, as contas continuam chegando. Para não ter surpresas com seus boletos no início de 2022, é importante ficar atento às regras para pagamentos das contas durante os feriados, principalmente quanto ao uso do PIX.

O PIX funcionará normalmente, de acordo com as regras de movimentação noturna que já são válidas. Assim, os usuários podem movimentar até R$ 1 mil entre 20h e 06h. Todavia, as regras valem apenas quando a transferência é entre pessoas físicas. Para transações entre pessoas jurídicas e físicas, não é válido as restrições de horário e valores.

Como fica o funcionamento dos Bancos no final do ano ?

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os horários e datas de funcionamento dos bancos já foram divulgados. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as agências poderão se organizar em horários especiais, dependendo de cada estado e município. A seguir os horários de funcionamento em diferentes estados:

Estados com horário igual de Brasília – DF: das 09:00 às 11:00

Estados com diferença de 1 hora em relação a Brasília – DF: das 08:00 às 10:00

Estados com diferença de 2 hora em relação a Brasília – DF: das 08:00 às 10:00

Todavia, no dia 25 de dezembro (sábado) todos os bancos estarão fechados. Já entre os dias 27 e 30 de dezembro, as atividades seguem em horário normal. Por fim, no último dia útil do ano (31 de dezembro) e no primeiro (1 de janeiro de 2022) não haverá atendimento ao público em nenhuma agência bancária.

Portanto, caso você tenha contas que irão vencer entre os dias 24 de dezembro e 2 de janeiro, o melhor a fazer é agendá-las para que possam ser pagas antes disso. Afinal, os boletos podem levar até 3 dias úteis para serem compensados. Ou então deve-se atentar ao primeiro dia útil após os feriados, no caso do fim de semana do Natal, o primeiro dia útil será segunda-feira, dia 27. Já no início do ano, 3 de janeiro de 2022.

Outras formas de pagamento além do PIX

Além do PIX, caso você use contas digitais como Nubank, C6 Bank, Banco Inter ou outros deve-se ficar atento. Verifique com o seu banco até quando é possível efetuar pagamentos e transferências. A Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), responsável por realizar a compensação e liquidação de Transferência Eletrônica Disponível (TED), entre outras operações, funciona em horário diferenciado no fim do ano.

O Nubank, por exemplo, por conta do Natal, os pagamentos e TEDs não estarão disponíveis na conta do Nubank no dia 25/12. No dia 24/12, TEDs funcionarão apenas até às 11h00 e boletos poderão ser pagos até 12h00. Já no Ano Novo, pagamentos e TEDs não estarão disponíveis na conta nos dias 31/12 e 01/01. O PIX, entretanto, continua funcionando normalmente 24 horas por dia, todos os dias da semana.