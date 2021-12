Como solicitar um cartão de crédito do C6 Bank

A mais nova fintech brasileira, o C6 Bank, vem sendo destaque no dia a dia. O banco oferece o serviço de abertura de conta digital sem taxas com abertura via aplicativo. Semelhante ao sistema Nubank, Neon e Banco Inter, a instituição financeira não tem agências físicas e oferece atendimento inteiramente online: o usuário baixa o app para Android ou iPhone (iOS), se registra pelo chat virtual, onde solicita o cartão de crédito para receber em casa.

Além de isentar o cliente da tarifa de manutenção, o C6 Bank oferece pagamento de pedágio grátis e não cobra por operações, incluindo transferências e saques na rede Banco24Horas. Após o cadastro, a conta é criada e o usuário recebe em casa um dos cartões escolhidos. Dentre eles, temos o cartão de débito, o cartão de crédito com a função débito e por fim o C6 Carbon, único com anuidade e que oferece vantagens extras.

Os serviços da fintech são divididos em dois tipos de conta. Um dos tipos é a conta básica (cartão de débito) é do tipo “pagamento”, que tem funções mais restritas e limite máximo de movimentação de R$ 5 mil mensais. Por outro lado tem a conta corrente (cartão múltiplo ou Carbon) que libera investimentos e oferece mais funções no aplicativo, como consultas e extratos mais detalhados.

Como abrir a conta e pedir seu cartão de crédito C6 Bank?

O banco digital é um dos que oferecem inúmeros serviços através de seu aplicativo. Segundo o site oficial, 11 milhões de pessoas possuem conta aberta. Para abrir sua conta e pedir seu cartão de crédito do C6 Bank, é fácil e rápido, basta seguir o passo a passo abaixo:

Para iniciar a abertura é necessário baixar o aplicativo em seu celular, seja Android ou iOS; Com o app aberto selecione “Abrir conta”; Digite seu CPF e como gostaria de ser chamado pelo banco; Escolha o tipo de fala que gostaria de abrir, leia e confirme os Termos de Uso; A seguir, a plataforma pedirá outras informações pessoais. Complete o que for necessário para terminar de abrir sua conta.

Pronto, assim a conta já estará finalizada. Logo após o processo de abertura da sua conta, você já consegue escolher e personalizar o cartão, logo no primeiro acesso no app. Para personalizar seu cartão, basta apenas seguir os passos abaixo:

Escolha uma das cores disponíveis; Digite o nome que gostaria impresso no cartão; Defina se deseja um cartão crédito e débito ou apenas débito; Escolha a data de pagamento da fatura.

Após finalizado, é possível acompanhar todo o processo de produção e encaminhamento do cartão pelo aplicativo. Se criou um cartão múltiplo, com função de débito e crédito, você já consegue gerar um cartão virtual para fazer compras enquanto o físico não chega. O processo também é simples, basta acessar a área “Cartões” e em seguida selecionar “Cartão virtual”.

Outros recursos disponíveis

Além das vantagens citadas anteriormente, os clientes da conta digital também podem fazer depósitos de graça, efetuar saques gratuitos ilimitados no Banco24Horas e realizar transferências TED e DOC sem custos para outros bancos. O C6 Bank também oferece, de graça, a C6 Taggy, uma tag de pedágio para carro que faz pagamento automático em cancelas com débito em conta sem custo adicional. Em geral, esse tipo de serviço exige pagamento de mensalidade.

O banco também oferece a função C6 Kick, que permite fazer transferências sem saber o número da conta do destinatário: basta informar nome e o celular da pessoa e compartilhar um link via SMS ou WhatsApp que o banco se encarrega de finalizar a transação.

O C6 Bank, apesar de recém-lançado, também já tem programa de recompensas: o Átomo. Disponível por enquanto apenas para clientes do C6 Carbon, ele oferece 2,5 pontos por cada dólar gasto. Em breve, o banco promete lançar uma loja para transferir a pontuação do cartão para outros programas, como Smiles e Multiplus.