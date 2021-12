Como testar a qualidade de áudio de um dispositivo inteligente

Os dispositivos inteligentes se tornaram uma parte essencial de nossas vidas. As pessoas os usam para ouvir música, assistir vídeos e fazer ligações.

É sabido que existe uma gama relativamente ampla de qualidade no som que eles produzem.

Alguns dispositivos produzem som de boa qualidade, mas outros vêm com configurações de fábrica que produzem áudio de qualidade inferior ao esperado. Felizmente, é muito fácil testar a qualidade do áudio e alterar as configurações de acordo.

Teoria

Para obter a melhor qualidade de som do seu dispositivo inteligente, você precisa acertar estas três coisas: nível de volume, equalização (EQ) e ruído externo. A maioria dos dispositivos inteligentes é configurada para a metade de seu volume máximo por padrão. É porque os fabricantes desejam evitar danos à audição, que podem ser causados ​​pela audição de áudio em volumes altos por longos períodos de tempo.

Mas você não precisa sacrificar a qualidade do áudio apenas para proteger seus ouvidos. Você pode ajustar o nível de volume do dispositivo para que ainda possa desfrutar de um som nítido sem ter problemas auditivos.

EQ permite ajustar o perfil de frequência do áudio do seu dispositivo. Na maioria dos dispositivos, o EQ é definido como ‘Flat’.

A configuração ‘Flat’ garante que todas as frequências estejam presentes em níveis iguais em CONFIRA. É bom para produzir som de alta qualidade, mas se você não gosta de como soa, pode alterá-lo usando predefinições de equalização.

O ruído externo também pode afetar a qualidade da música. Se você ouve música em um ambiente barulhento, é um desafio para o seu dispositivo produzir um bom som porque ele compete com o ruído ambiente. Da mesma forma, se você estiver usando fones de ouvido que não se encaixam bem, os sons externos podem ser mais altos do que o áudio que você está tentando ouvir.

Para obter a melhor experiência de áudio, você deve testar seu dispositivo em diferentes ambientes e ajustar as configurações de acordo.

Hoje em dia, analisadores de áudio como Precisão de áudio pode ajudá-lo a testar a qualidade da saída de áudio do seu dispositivo.

Aqui está um guia passo a passo sobre como testar a qualidade de áudio de um dispositivo inteligente:

Etapa 1: Conecte seu dispositivo

A primeira coisa que você precisa fazer é conectar seu dispositivo ao analisador de áudio. A maioria dos analisadores de áudio possui um conector padrão compatível com a maioria dos smartphones.

Usando um adaptador, você pode conectar seu dispositivo ao analisador de áudio em apenas alguns segundos. Se você tiver problemas, consulte o manual do seu analisador de áudio para descobrir como conectar seu dispositivo.

Etapa 2: comece o teste

A segunda etapa é testar a qualidade do áudio.

Se você estiver testando fones de ouvido com fio, conecte-os ao dispositivo e verifique se o analisador de áudio está definido para o modo fone de ouvido. Se você estiver testando fones de ouvido sem fio, apenas ligue o fone de ouvido e ele deve aparecer no seu analisador de áudio.

Certifique-se de que todas as configurações estão corretas, verificando o seu manual. Normalmente, você precisará configurar o analisador de áudio para uma taxa de amostragem de 44,1 kHz e uma profundidade de 16 bits.

Faça algum ruído em seu dispositivo enquanto o analisador de áudio executa um teste. Durante o teste, você deverá ver um display gráfico na tela que mostra o espectro de freqüência e dB. Na maioria dos casos, você deve ver uma tela plana sem picos ou quedas no eixo Y de frequência ou no eixo X dB.

Se o seu dispositivo está produzindo de forma anormal saída alta em uma frequência específica, pode significar que há um problema com um de seus componentes internos. Isso pode ser causado por um projeto de codec de áudio deficiente, layout incorreto do componente na placa ou pode até ser o resultado da interferência de outros componentes.

Etapa 3: solucionar problemas

Se houver algum pico anormal no display de frequência ou no espectro de dB, você precisará solucionar o problema da saída de áudio do seu dispositivo. A maioria dos dispositivos é projetada para ter uma resposta de frequência plana em toda a faixa audível.

Se o seu dispositivo tiver um pico anormal em algum lugar na extremidade superior do espectro de kHz, isso pode significar que você precisa ajustar as configurações do codec de áudio ou do amplificador para melhorar sua saída.

Um problema comum é algo chamado distorções de intermodulação. Se o seu dispositivo apresentar esse tipo de distorção, isso significa que os sinais de duas ou mais fontes estão interferindo. O layout ruim pode causar isso, ou se você estiver usando muitos componentes próximos uns dos outros.

Se você achar difícil encontrar a fonte da distorção, pode usar um analisador de espectro para diminuir o problema.

Se você tiver tenho um smartphone prático, ele provavelmente contém um receptor de rádio FM. Ligue o sintonizador de FM e procure por quaisquer anormalidades no espectro de dB ou exibição de frequência quando estiver reproduzindo áudio pelo dispositivo. É provável que, se houver um problema com a qualidade do áudio, você o veja no sintonizador FM.

Etapa 4: fazer ajustes

Se você descobrir que seu dispositivo tem um pico anormal em sua resposta de frequência ou espectro de dB, você precisa fazer os ajustes necessários para melhorar sua saída. Na maioria dos casos, isso pode ser feito ajustando as configurações no codec de áudio.

Alguns ajustes comuns que você pode tentar:

Aumente o número de bits por amostra (aumentando a profundidade de bits)

Use uma taxa de amostragem mais baixa do que a padrão especificada no sistema operacional do seu dispositivo. Ele criará mais bits por amostra, mas também pode aumentar o consumo de energia e reduzir a vida útil da bateria se você não tiver um codec de áudio de última geração.

Diminua a profundidade de bits para reduzir o número de bits por amostra, se não for possível alterar sua taxa de amostragem. Isso aumentará a vida útil da bateria porque reduz a quantidade de energia usada por cada componente do dispositivo, mas também pode afetar a qualidade do som.

Etapa 5: verificar os resultados

Depois de fazer os ajustes, é importante verificar se eles melhoraram a qualidade de áudio do seu dispositivo. Você pode fazer isso realizando mais alguns testes com o analisador de áudio.

Se os picos e quedas na resposta de frequência ou no espectro de dB desaparecerem, você corrigiu o problema com sucesso. No entanto, se os picos e quedas ainda estiverem lá, você precisará fazer mais ajustes até obter uma resposta de frequência plana em toda a faixa audível.

Problemas comuns em testes de qualidade de áudio

Agora que você sabe como testar a qualidade do áudio em um dispositivo inteligente, pode dar uma olhada em alguns dos problemas comuns que podem ocorrer:

Resposta de frequência ou espectro dB

Um dos problemas mais comuns é um pico anormal na resposta de frequência ou espectro de dB. Isso pode ser devido a diferentes fatores, incluindo design de codec de áudio deficiente, layout incorreto do componente na placa ou interferência de outros componentes.

Consumo de energia e vida útil da bateria

O consumo de energia e a vida útil da bateria do seu dispositivo também podem ser afetados pelo codec de áudio que você escolher usar.

Por exemplo, usar uma taxa de amostragem alta pode exigir mais da CPU e “queimar” a bateria em um ritmo mais rápido. Isso é especialmente verdadeiro para dispositivos com um codec de áudio de baixa potência integrado. Freqüentemente, você pode diminuir o consumo de energia e aumentar a vida útil da bateria usando uma taxa de amostragem mais baixa, mas isso prejudica a qualidade do som.

Outras maneiras de reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil da bateria incluem desligar a tela quando não estiver em uso ou desativar recursos desnecessários.

Interferência de outros componentes

Outro problema comum que pode afetar a qualidade do áudio do seu dispositivo é a interferência de outros componentes da placa.

Por exemplo, a CPU pode emitir ruído de radiofrequência, afetando a qualidade do som se o codec de áudio captar.

Da mesma forma, o codec de áudio do seu dispositivo pode amplificar o ruído da fonte de alimentação ou loops de aterramento e produzir resultados indesejáveis. Para reduzir a interferência de outros componentes em sua placa, você deve rotear os sinais de áudio o mais cuidadosamente possível e usar cabos blindados quando necessário.

Você também deve tentar manter a distância entre o codec de áudio e outros componentes da placa ao mínimo.

A condição dos cabos de áudio

A condição dos cabos de áudio também pode ter um impacto significativo na qualidade do áudio do seu dispositivo.

Se os cabos forem danificados ou expostos a calor excessivo, eles podem não transmitir o sinal de áudio com precisão. Ele pode distorcer o som ou até mesmo perder completamente o áudio em alguns casos.

Os cabos de áudio devem ser tratados com cuidado e não devem ser dobrados excessivamente. Eles também devem ser blindados para protegê-los da interferência de outros componentes da placa.

Muitas coisas podem dar errado com o sinal de áudio entre o dispositivo e os fones de ouvido ou alto-falantes que você está usando. Ao compreender esses problemas e corrigi-los, você pode melhorar significativamente a qualidade de áudio do seu dispositivo.

Conclusão

As etapas descritas neste artigo ensinarão a você os fundamentos de como testar a qualidade de áudio em um dispositivo inteligente. Seguindo este guia de verificação de qualidade de áudio, você pode identificar e corrigir quaisquer problemas de áudio que possam estar afetando a qualidade da saída de som do seu dispositivo.

Testar a qualidade de áudio de um dispositivo inteligente pode ser uma forma útil de garantir que você está obtendo a melhor experiência de audição possível. Sinta-se à vontade para usar essas informações para melhorar a qualidade de áudio do seu dispositivo inteligente.