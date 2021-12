Compras de última hora é opção para mais de 17 milhões de brasileiros

A fama dos brasileiros de sempre deixarem tudo para a última hora se torna verdade mais uma vez no Natal deste ano. As compras de última hora para a data comemorativa mais importante do ano devem movimentar cerca de 17 milhões de consumidores em todo o país.

Isso é o que aponta o levantamento divulgado nesta quinta-feira (23) pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offer Wise Pesquisas.

Segundo a pesquisa, entre os maiores motivos que levam os brasileiros a deixar as compras para as vésperas da festa, 48% alegam que estavam aguardando maiores promoções. Já 24% esperaram o pagamento da segunda parcela do 13º salário, enquanto 23% ficaram sem tempo para ir às lojas com antecedência.

O levantamento contou com a participação de 759 pessoas de todas as capitais brasileiras e classes sociais, entre 6 e 14 de outubro deste ano. A margem de erro é de 3,6 p.p. e 3,8 p.p., com intervalo de confiança de 95%.

Compras de última exigem maior planejamento

José César da Costa, presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, destaca que compras de última hora exigem uma preparação maior por parte dos consumidores, a fim de evitarem transtornos. Isso se deve ao fato de os comércios sempre estarem mais cheios durante as vésperas das datas comemorativas.

A dica do presidente da confederação é que o consumidor deve fazer uma lista com os nomes das pessoas que deseja presentear, definir o valor que vai gastar com cada uma e levar o dinheiro contado antes de sair de casa.

“Muitos consumidores deixam para comprar os presentes nesta semana por causa do recebimento da segunda parcela do 13º salário. Mas se o consumidor deixa para comprar muito em cima da hora, acaba não tendo tempo para pesquisar preços e, consequentemente, gasta mais. Sem mencionar o risco de não encontrar o produto desejado e ter que optar por algo mais caro, comprometendo o orçamento”, explica José.

Ele também salienta que a pressa na hora de realizar as aquisições de presentes, pode levar a compras impulsivas e que ainda há o estresse das filas em caixas e estacionamentos, por isso, a necessidade de se preparar antes de sair às compras.

Estima-se um total de R$ 68,4 bilhões movimentados durante o Natal deste ano

Ainda segundo a CNDL, o Natal segue como a data comemorativa mais importante do ano para o comércio. Isso se deve ao fato de que 123,7 milhões de pessoas devem ir às compras neste ano, movimentando mais de R$ 68,4 bilhões na economia brasileira.

Com o avanço da vacinação contra o coronavírus e a redução das medidas restritivas, a confederação aponta que 77% dos consumidores devem ir às compras, apresentando um patamar pré-pandêmico.

Entre entrevistados pela CNDL , 62% vão presentear os filhos, 45% vão garantir uma lembrancinha para a mãe e 42% para o cônjuge. O levantamento também mostra que 69% vão comprar produtos para si mesmo. O valor médio gasto com cada presente é de R$ 122.

Os itens mais procurados são roupas (61%), brinquedos (37%), perfumes e cosméticos (36%), calçados (36%) e acessórios (24%).