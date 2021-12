Comprou roupa vermelha para Natal? Saiba como usar peças nos looks do dia a dia

Muito além do Natal, as roupas vermelhas podem compor tudo quanto é tipo de look para o dia a dia, desde os mais arrumados até os casuais. O tom chamativo cai bem tanto peças principais como vestidos, macacões, calças e blusas, mas também em casacos, suéteres, cintos e outros itens que servem como terceira peça. O segredo para arrasar de vermelho está sempre na composição!

A cor vibrante orna com inúmeras estampas e se você não curte o fato do tom atrair bastante os olhares, uma boa dica é apostar em peças complementares com cores e estampas mais suaves. Exemplo: uma calça vermelha, com uma blusa branca ou amarelo bem clarinho com uma estampa leve e acessórios neutros em tons de marrom, pode dar uma camuflada na parte de baixo – e deixar a composição de cores mais uniforme.

Dica: cores análogas costumam render looks harmônicos e menos chamativos – considerando-as em tons mais claros. No caso do vermelho, as cores análogas são o laranja e o rosa.

Se o seu foco é exagerar nas cores, não se preocupe, a tendência color blocking tá aqui para isso. Invista nas cores vivas, sejam elas tons e mais tons de vermelho, ou cores como o roxo, rosa ou verde neon. Pode ser uma blusa vermelha com uma calça roxa, um vestido vermelho com um lenço rosa ou até mesmo uma bota vermelha com outfit todo verde. O mais importante é usar a imaginação e não ter medo de ousar!

Por último, mas não menos importante, acessórios e terceiras peças têm papel importante na composição de looks com vermelho para o dia a dia. Eles podem quebrar a formalidade que o tom traz, seja com elementos em jeans e couro – como jaquetas, bolsas e cintos – ou demais materiais sintéticos.

Confira alguns looks do dia a dia que tem o vermelho como protagonista: