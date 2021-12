Concentrix tem NOVAS vagas de emprego; veja funções

A Concentrix, uma empresa líder global no segmento de soluções tecnológicas, está disponibilizando novas vagas de emprego em várias regiões espalhadas no Brasil. Confira, abaixo, os cargos disponíveis e informações de como realizar sua candidatura!

Concentrix está disponibilizando vagas de emprego

A Concentrix é uma multinacional fundada no ano de 1991 nos Estados Unidos. A empresa oferece serviços de apoio técnico e interações com os clientes, atuando na área de Outsourcing e Customer Care.

Com mais de 40 anos de atuação, a empresa tem como principal objetivo diferenciar seus clientes dos demais, tornando-os mais competitivos e proporcionando experiências únicas a cada consumidor.



Você Pode Gostar Também:

Pensando na expansão do seu quadro de funcionários, a Concentrix está disponibilizando novas vagas de emprego. Confira alguns dos setores disponíveis para atuação:

Coordenador de Call Center;

Analista de WFM Sr;

Analista de Tecnologia da Informação Sênior:

Recruiter Bilíngue;

Coordenador de Qualidade;

IT Service Delivery Specialist;

Especialista de Customer Experience;

Gerente de Qualidade e Treinamento Bilíngue;

Desenvolvedor Mobile;

Consultor de Benefícios;

Engenheiro de Telecomunicações;

Entre outros.

Todos os cargos exigem escolaridade superior ou técnico completo, além de experiências anteriores na função e qualificações que alteram conforme a vaga pretendida.

As oportunidades disponíveis são para atuar nos estados de São Paulo e Ceará, sendo necessário que os candidatos interessados leiam atentamente a todas as informações antes de realizar a inscrição.

Veja também: Santander abre 200 empregos e estágios; veja cargos

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do time Concentrix? Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo de seleção, devem acessar o site de participação e realizar sua inscrição no cargo pretendido.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!