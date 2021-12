Concorrência: Faustão estreia na Band no mesmo do dia do Big Brother Brasil 22

O programa será exibido no horário nobre de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45. As bailarinas do Faustão estarão junto com o apresentador na nova atração. Além da sua equipe da Globo, Faustão contratou sua irmã, Leonor Corrêa, com quem não trabalhava havia 23 anos. Ela dirigiu o Domingão do Faustão entre 1992 e 1999. Luciana Cardoso, mulher de Fausto, será roteirista e produtora do programa.