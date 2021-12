Concurso Agenersa 2021: comissão organizadora é alterada

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico vai abrir o seu novo edital de concurso público (Concurso Agenersa 2021) em breve. O órgão fez novas mudanças na comissão, conforme documento publicado nesta sexta-feira, 3 de dezembro.

A equipe passa a contar com os seguintes servidores:

Isabelle de Lima Lessa;

Rodrigo Vieira Farias;

Kristiano de Souza Jotta; e

Wallace Almeida dos Santos.

No dia 22 de junho, a autorização do certame foi dada para o preenchimento de 50 vagas. O processo de contratação da banca está em andamento. Pelo duas empresas já enviaram suas propostas: Fundação Carlos Chagas (FCC) e Fundação Vunesp.

Os e-mails de respostas das bancas constam no processo interno do setor de Recursos Humanos da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro.



O edital de concurso Agenersa 2021 foi autorizado para os cargos de especialista em regulação (30 vagas); analista técnico (10); e assistente de regulação (10). Os cargos autorizados devem exigir os níveis médio (assistente) e superior (especialista e analista) dos candidatos.

A autorização do certame leva em consideração a manifestação da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal e os pareceres jurídicos e orçamentários já dados pelos órgãos de controle do estado.

O concurso foi autorizado em junho. No entanto, desde abril a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico já conta com uma comissão definida, que está responsável pela elaboração do projeto básico do edital e contratação da banca organizadora.

O concurso

A publicação foi assinada pelo conselheiro-presidente da Agenersa, Tiago Mohamed Monteiro, que solicitou a contratação de uma empresa para planejamento, organização e execução de concurso público para reposição de cargos vagos urgentemente.

Agora, a comissão organizadora vai iniciar o processo de elaboração do termo de referência, documento enviado para as bancas organizadoras analisarem e enviarem suas propostas.

Ademais, é importante destacar que o documento serve de espelho para o edital, uma vez que consta de diversas informações sobre o concurso, como, por exemplo, os valores da taxa de inscrição e principais etapas que devem ocorrer.

No que se refere ao quantitativo de vagas do concurso, na publicação consta que o motivo da formação da comissão é o Decreto 47.585, em que constam a liberação de 50 provimentos para a autarquia.

Déficit

O concurso da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro vem sendo aguardado desde 2015. Desde então, a empresa sofre com um déficit no quadro de servidores do órgão. De 80 servidores, apenas sete eram concursados.

Segundo o que consta na lei que criou a empresa, publicada em junho de 2015, a Agenersa deve contar com um quadro de pessoal permanente composto por 30 profissionais concursados. Do total, cinco são para a carreira de regulador, 11 para analista de regulação e duas para advogado. Os cargos citados são de ensino superior.

Além disso, há oito vagas para técnico de regulação e quatro para assistente de regulação. As carreiras exigem os níveis técnico e médio, respectivamente.