Concurso BADESUL RS 2021/2022: Edital previsto para esta quinta, 23

É grande a expectativa de abertura de um novo edital de concurso público (Concurso BADESUL RS 2021/2022). O documento de abertura tem previsão de ser publicado nesta quinta-feira, 23 de dezembro. A informação foi divulgada pela própria Agência de Fomentos e, inclusive, a banca já criou a página oficial da seleção.

O concurso BADESUL-RS conta com o seguinte cronograma:

Data de publicação do edital: 23 de dezembro

Período de inscrições: 23/12 a 20/01/2022

Provas objetiva, discursiva e de redação: 20/03/2022

Período para envio dos títulos: 21 a 28/04

Homologação dos resultados finais: a partir de 06/06/2022

Conforme resultado do pregão eletrônico, a vencedora do processo de escolha da banca organizadora foi a Legalle Concursos.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

De acordo com o projeto básico do concurso, o edital tem previsão de ser publicado com 18 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Desse total, uma oportunidade será para o cargo de assistente técnico administrativo, de nível médio.

O salário inicial do cargo será de R$3.431,38, além de benefícios como cesta alimentação de R$1.066,87 e ticket-refeição, no valor de R$922,02 mensais. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

As outras 17 vagas do concurso serão oferecidas para o cargo de técnico em desenvolvimento, de nível superior. As chances estão distribuídas entre as áreas de Administração de Empresas (uma vaga); Análise de Sistemas (nove, sendo cinco com ênfases em analista de infraestrutura, analista de segurança da informação, administrador de banco de dados, analista de negócio e arquiteto de software); Ciências Contábeis (uma); Economia (uma); Comunicação (uma); Direito (uma); Engenharia Civil (uma); Engenharia Agronômica (uma); e Engenharia Elétrica (uma).

Os aprovados no concurso receberão salários iniciais de R$7.202,81 e benefícios como cesta alimentação de R$1.066,87 e tíquete refeição, no valor de R$922,02 mensais. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

O concurso BADESUL

O concurso BADESUL vai contar com provas objetivas. No caso de nível superior, serão aplicados exames discursivos e de títulos. Além disso, haverá uma redação (para os inscritos de nível médio). Todas as etapas do concurso acontecerão em Porto Alegre (RS).

Na prova objetiva de assistente técnico administrativo, serão cobradas 50 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Legislação Bancária e Raciocínio Lógico. Para nível superior serão 70 questões com as mesmas disciplinas anteriores, com exceção de Matemática Financeira. Por outro lado, esses candidatos responderão a perguntas de Conhecimentos Específicos.

Por fim, na prova discursiva para técnico em desenvolvimento, o candidato deverá responder duas questões específicas. Serão corrigidas as redações e discursivas dos aprovados, na objetiva, até 30 vezes o número de vagas em cada cargo/área.