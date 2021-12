Concurso Bombeiros GO 2022: Governo confirma edital com 160 vagas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem expectativa de divulgar um novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros GO 2022) em breve. Acontece que um novo certame foi confirmado pelo governo do estado para ser realizado no próximo ano com 160 vagas.

De acordo com o anúncio do concurso, estão confirmadas 160 vagas nos cargos de Soldado (140) e Oficial (20). O edital ainda não tem data prevista para ser divulgado, mas o governador do Estado, Ronaldo Caiado, já confirmou a seleção.

Pelas rede sociais, o chefe do executivo anunciou 2.031 vagas em diversos editais, inclusive para os Bombeiros.

O Concurso Bombeiros GO 2021

Os cargos de Soldado e Oficial exigem diploma ou certificado de conclusão de curso superior registrado em qualquer área de conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, conforme Lei Estadual n. 15.704/06, com apresentação na data de incorporação/inclusão/matrícula.



Você Pode Gostar Também:

A expectativa é que a prova de Soldado seja composta por questões de Língua Portuguesa (04), Realidade Étnica, Soc. Hist.Geo.Cultural, Pol. Econômica (03), Noções de Informática (04), Raciocínio Lógico (04), Noções de Direito (10) Legislação Aplicada ao CBMGO (10) e Noções de Atividade de Bombeiros (15).

Já a prova de Oficial deverá contar com questões de Língua Portuguesa (04), Realidade Étnica, Soc. Hist.Geo.Cultural, Pol.Econômica (03), Noções de Informática (04), Raciocínio Lógico (04), Física (08), Matemática (08), Química (05), Noções de Direito (04), Legisl.Aplicada ao CBMGO (05) e Noções de Ativ.BM (05).

Requisitos gerais para ingresso na corporação

Requisitos básicos para investidura no cargo de Soldado de 3ª Classe:

a) Aprovação prévia neste Concurso Público.

b) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos Federais n. 70.391/72 e n.70.436/72 e art. 12, § 1º, da Constituição Federal.

c) Estar quite com as obrigações eleitorais.

d) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição.

f) Ter altura mínima de 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino).

g) Ter concluído curso superior.

h) Ter aptidão física e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual concorre.

i) Ter bons antecedentes e idoneidade moral.

j) Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público.

k) Se Militar: a) sendo praça, estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”; b) não figurar como indiciado em Inquérito Policial Militar ou Conselho de Disciplina; c) não responder a processo criminal; d) não responder a processo cível quando se tratar de ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pudor militar; e) não estar na condição de desertor. f) não ter sido desligado de corporação militar por motivo disciplinar.

l) Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função de Bombeiro Militar, mesmo que beneficiado por livramento condicional ou suspensão condicional da pena.

Requisitos básicos para investidura no cargo de Aluno Oficial

a) Aprovação prévia neste Concurso Público.

b) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos Federais n. 70.391/72 e n.70.436/72 e art. 12, § 1º, da Constituição Federal.

c) Possuir Diploma de conclusão de curso superior registrado em qualquer área de conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

d) Estar quite com as obrigações eleitorais.

e) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

f) Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis.

g) Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público.

h) Ter aptidão física e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual concorre.

i) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 32 (trinta e dois) anos na data de matrícula.

j) Ter altura mínima de 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino).

k) Ter bons antecedentes e idoneidade moral.

l) Se Militar: a) sendo praça, estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”; b) não figurar como indiciado em Inquérito Policial Militar ou Conselho de Disciplina; c) não responder a processo criminal; d) não responder a processo cível quando se tratar de ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pudor militar; e) não estar na condição de desertor. f) não ter sido desligado de corporação militar por motivo disciplinar.

m) Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função Bombeiro Militar, mesmo que beneficiado por livramento condicional ou suspensão condicional da pena.

n) Não ter sido dispensado de Corporação das Forças Armadas, por incapacidade física, definitiva ou moral, ou por motivo considerado incompatível com as exigências para a função Bombeiro Militar, de acordo com a legislação em vigor.

o) Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, no ato da matrícula no Curso de Formação de Oficiais.

p) Cumprir na íntegra as determinações previstas no Edital de abertura do concurso.

Último Concurso Bombeiros GO

O último concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi divulgado em 2016, quando contou com 290 vagas nos cargos de Soldado de 3ª Classe (250) e Cadetes (40). De acordo com o edital de concurso, 10% das vagas foram reservadas ao sexo feminino. Os salários oferecidos chevam a R$1.500,00 para Soldado de 3ª Classe e R$ 5.401,43 para Cadete.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deveria ter nível superior em qualquer área. A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (FUNRIO) coordenou o concurso de Bombeiros do Estado de Goiás.

O concurso contou com provas objetivas, discursivas, teste de avaliação física, avaliação médica e avaliação da vida pregressa e investigação social. A prova do certame contou com 50 questões.

Sobre o Teste de Aptidão Física do Concurso Bombeiros GO

O Teste de Aptidão Física – TAF terá caráter apenas eliminatório e ocorrerá após a realização da Prova de Conhecimentos, sendo procedida somente para os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e na Prova Discursiva.

Os candidatos selecionados para esta etapa serão convocados por meio de Edital, que será divulgado no site oficial do Concurso, sendo que os candidatos que não forem convocados para esta Etapa estarão eliminados do concurso. O Edital indicará a data, o horário e o local de realização do TAF, bem como a lista de candidatos selecionados.

O Teste de Aptidão Física visa aferir a capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, as exigências resultantes das atribuições dos cargos de Soldado e Cadete (Aluno Oficial). Não será atribuída nota ao resultado do Teste de Aptidão Física, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO.

Os candidatos considerados INAPTOS no Teste de Aptidão Física serão eliminados do Concurso Público. Para a realização do TAF será exigida do candidato a apresentação de atestado médico ORIGINAL, expedido por cardiologista, conforme modelo do Anexo (Modelo do atestado médico para o Teste de Aptidão Física), assinado e carimbado e constando visivelmente o número do registo no Conselho Regional de Medicina, comprovando que não é portador de qualquer enfermidade que o contraindique para a prática dos exercícios físicos descritos no Anexo (Composição e critérios do Teste de Aptidão Física). O atestado deverá ser emitido há no máximo 30 (trinta) dias, com relação à data do TAF, devendo ser entregue ao avaliador antes do início dos testes.

O candidato que deixar de apresentar atestado ou não apresentá-lo conforme especificado, não poderá realizar o teste, sendo considerado inapto e será automaticamente eliminado do concurso;

Será considerado INAPTO no TAF o candidato que não fizer os testes nas datas e horários para os quais tenha sido convocado ou que não atingir os desempenhos mínimos estabelecidos no edital. A relação dos candidatos considerados APTOS no Teste de aptidão Física será divulgada no site oficial do Concurso.

O Teste de Aptidão Física é composto dos seguintes testes:

a) flexão e extensão de cotovelos na barra fixa (para os candidatos do sexo masculino) e estático de barra (para as candidatas do sexo feminino);

b) flexão de braços sobre o solo em quatro apoios (sem o apoio de joelhos, para candidatos do sexo masculino) e flexão de braços sobre o solo em seis apoios (com o apoio de joelhos, para candidatas do sexo feminino);

c) corrida de doze minutos (ambos os sexos);

d) natação (50 m para ambos os sexos);

e) travessia em altura (ambos os sexos).

Informações do concurso

Concurso : Bombeiros do Estado de Goiás

: Bombeiros do Estado de Goiás Banca organizadora: em definição

em definição Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 1.000 solicitadas

1.000 solicitadas Remuneração : até R$5mil

: até R$5mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : ANUNCIADO

: ANUNCIADO Link do último edital.