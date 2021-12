Concurso Cress AP 2022: EDITAL já tem banca e cargos definidos

No estado do Amapá, Conselho Regional de Serviço Social da 24ª região defini banca organizadora, cargos, escolaridade e lotação. As vagas serão para Macapá, a capital. Ainda não foi revelado o quantitativo de cada cargo.

A banca organizadora é o Instituto Quadrix que será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da administração.

As oportunidades são para os cargos de agente administrativo (nível médio) e agente fiscal (nível superior). Os salários oferecidos variam entre R$1.652,36 a R$3.305,68, mais benefícios.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Atuar no suporte administrativo quando da realização de eventos patrocinados pelo empregador e efetuar a divulgação através da utilização do correio eletrônico (e-mail) e/ou outros meios de comunicação; Manter contatos regulares com as áreas da sede do Conselho para troca de informações e/ou esclarecimento de dúvidas; Atuar no suporte administrativo às Comissões, Diretoria, Seccionais e Agentes Fiscais; Organizar as informações, classificar e controlar a prestação de contas referentes às viagens realizadas; controlar a utilização e níveis de estoque de material e apoio utilizados; Organizar e manter atualizado o cadastro e as informações contidas no sistema de mala direta; Controlar e efetuar compras locais de materiais de escritório e de limpeza; entre outras atividades.



AGENTE SOCIAL: Executar a Política Nacional de Fiscalização do conjunto CFESS/CRESS; Assessorar a Direção e Conselho Pleno em assuntos relacionados ao exercício da profissão; Subsidiar a Direção nas pautas dos veículos de informação da entidade e avaliar o seu conteúdo; Fiscalizar e inspecionar as atividades de Serviço Social na área de jurisdição determinada pelo CRESS; Propor e realizar atividades educativas de orientação e discussão de questões referentes ao exercício profissional do assistente social, junto aos profissionais e instituições; Elaborar o plano anual de ação da Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI; Prestar esclarecimentos a qualquer interessado sobre a formalização e encaminhamento de denúncias éticas, desagravo público, exercício sem registro e situações irregulares; entre outras atividades.

Informações do concurso

Concurso: Conselho Regional de Serviço Social da 24ª região

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Vagas: a definir

Escolaridade: nível médio e superior

Remuneração: R$1.652,36 a R$3.305,68

Inscrições: a definir

Taxa de Inscrição: a definir

Provas: a definir

Edital: a qualquer momento