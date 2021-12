Concurso EBSERH 2021/2022: Edital prevê mais de 1.000 vagas! Banca em definição!

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso EBSERH 2021/2022) em breve. De acordo com o documento publicado, o processo de escolha da banca organizadora já foi iniciado.

O quantitativo de vagas e os cargos que serão oferecidos ainda não foram revelados. A lotação dos aprovados acontecerá no Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Segundo o documento, as bancas interessadas deverão enviar suas propostas até 8 de dezembro. A partir disso, a comissão iniciará o processo de análises e poderá decidir qual empresa ficará responsável pelo próximo concurso.

Dessa forma, com a banca escolhida e contrato assinado, o edital poderá ser publicado. O documento de abertura do certame deverá ser publicado no início de 2022.

Edital do concurso EBSERH pode abrir mais de mil vagas



No mês de abril, o quadro de servidores do Hospital da Universidade Federal do Amapá foi definido. De acordo com o documento, a unidade conta com mais de mil vagas que poderão ser preenchidas por meio de novo certame.

O concurso da EBSERH vai ofertar vagas para provimento efetivo e temporário nas áreas Médica, Assistencial e Administrativa da unidade. O quadro de pessoal da Unifap é composto por 1.829 vagas.

A EBSERH contrata pelo regime celetista, que garante benefícios previdenciários e outros, como, por exemplo, o auxílilio-alimentação (R$527,10 segundo dados de 2018); auxílio pré-escolar para quem tem dependentes de até seis anos; auxílio pessoa com deficiência, para quem tem dependentes com necessidades especiais; e assistência médica e odontológica.

O último edital de concurso da EBSERH foi realizado em 2019. As oportunidades do certame foram oferecidas para as áreas Médica, Assistencial e Administrativa.