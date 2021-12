Concurso Emdagro SE 2022: EDITAL foi confirmado pelo governador com 55 vagas

A expectativa é para que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2022

No estado de Sergipe, o chefe do executivo, governador Belivaldo Chagas, anuncia um novo edital de concurso público com 55 vagas na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro). A divulgação foi feito na última quarta-feira (22) durante o programa Papo Reto.

Segundo ele, atualmente o quadro da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário encontra-se defasado.

“Há necessidade por conta de muita gente que foi para aposentadoria. Ao tempo que já me antecipo e anuncio que vamos ter também concurso para Adema”, informou o governador.

O próximo passo para o concurso Emdagro SE será formar uma comissão organizadora. O grupo ficará responsável pelo trâmites pré-edital e por fiscalizar todos os preparativos e andamento do concurso até a homologação do resultado final.

Além da Emdagro, o governador também confirmou o concurso da Adema e, novamente, para a carreira de contador. A expectativa é para que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2022.

Informações do concurso

Concurso: Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro)

Banca organizadora: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: a definir

Remuneração: a definir

Inscrições: a definir

Taxa de Inscrição: a definir

Provas: a definir

Edital: 2022