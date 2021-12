Concurso EPE pode ter novo edital em 2022; nova banca definida

O concurso público da Empresa de Pesquisa Energética, instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia, pode ser divulgado em breve. O certame voltou a receber movimentações no dia 07 de dezembro. De acordo com informações do órgão, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) vai organizara o edital.

Agora, o próximo passo será a contratação da banca organizadora. O documento está previsto, pelo menos, desde maio de 2020. Na ocasião, o Cebraspe havia sido anunciado como banca. O edital não foi divulgado por conta da Lei Complementar 173/2020, que restringe a abertura de vagas e contratação de servidores até dezembro deste ano.

Com a contratação da banca organizadora, é possível que o próximo edital da empresa seja aberto já no início de 2022. O edital deve contar com vagas para níveis médio e superior.

O Concurso EPE 2022

O concurso EPE para nível médio deve contar com vagas para cargos de assistente de apoio administrativo. Para nível superior, as chances deverão contar com vagas para os cargos nas áreas Jurídica, de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Administração Geral, Economia de Energia e Recursos Energéticos.

O edital também poderá contar com vagas para os setores de Planejamento da Geração de Energia, Projetos da Geração de Energia, Transmissão de Energia, Meio Ambiente (Desenvolvimento, Regional/Socioeconomia, Geoprocessamento/Meio Físico, Ecologia, Emissão e Efluentes, Análises Ambientais e Recursos Hídricos), Petróleo/Exploração e Produção, Petróleo/Abastecimento e Gás e Bioenergia.

O salário será de R$3.905,89 para nível médio e R$11.390,05 para nível superior, já contando com o auxílio-alimentação de R$794,86. Além disso, os profissionais contarão com Assistência Médica e Odontológica de R$428,50; Auxílio-transporte de R$163,73; Auxílio-creche de R$1.039,61 (integral) ou R$581,98 (parcial); Previdência Privada Complementar; e Vale cultura de R$50.

Sobre os cargos do Concurso EPE 2019

A função de Assistente Administrativo – Apoio Administrativo é o cargo que requer nível médio completo. Além disso, conhecimento de microinformática (processador de texto, planilhas de cálculo e apresentações) é exigência para ingresso no cargo, que tem as seguintes atribuições: registrar e organizar documentos recebidos para a escrituração contábil-financeira, classificando-os e conferindo seus valores; efetuar conciliações bancárias, confrontando os extratos de estabelecimentos bancários com os documentos de controle; verificar faturas de fornecedores confrontando-as com as notas de recebimento de material ou de serviços, para processamento de pagamentos; entre outras tarefas. Em 2014, a remuneração foi de R$ 2.345,15, além de diversos benefícios. O valor será reajustado para este novo concurso.

As demais funções de Analista exigem nível superior na respectiva área. No último certame, o salário foi de R$ 8.445,75, além de benefícios. Em todos os casos a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Último Concurso EPE

Divulgado em 2014 pela Fundação Cesgranrio, o concurso da Empresa de Pesquisa Energética (Concurso EPE) teve abrangência nacional, com provas sendo realizadas em 3 (três) cidades: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O certame contou com provas objetivas (para todos os cargos), de caráter eliminatório e classificatório; de prova discursiva exclusivamente para o cargo de Advogado, de caráter eliminatório e classificatório; de prova de Redação, para os demais cargos de nível superior, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior, de caráter classificatório.

Os candidatos aprovados na etapa de qualificação técnica foram convocados conforme disponibilidade orçamentária, necessidade e conveniência da empresa.

Provas do último concurso EPE

Advogado

Para o cargo de Advogado houve provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e discursiva (2ª Fase), de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação abordou temas de Língua Portuguesa, com 10 questões, cada uma delas valendo 2,5 pontos, subtotalizando 25,0 pontos; de Língua Inglesa, com 10 questões, cada uma delas valendo 1,5 ponto, subtotalizando 15,0 pontos; e de Conhecimentos Específicos, com 40 questões, cada uma delas valendo 1,5 ponto, subtotalizando 60,0 pontos.

As provas objetivas foram compostas de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Após a 1ª Fase, os candidatos foram classificados a partir do total de pontos obtidos, sendo eliminado o candidato que teve aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas objetivas ou que obtiver nota 0 (zero) em qualquer das provas objetivas.

Nível Superior

Para os cargos de nível superior foram cobradas provas objetivas (1ª Fase), de caráter eliminatório e classificatório, e de Redação (2ª Fase), de caráter eliminatório. A avaliação de Analista de Gestão Corporativa foi composta por provas objetivas de Língua Portuguesa, com 10 questões, cada uma delas valendo 2,5 pontos, subtotalizando 25,0 pontos; de Noções de Administração Pública, com 10 questões, cada uma delas valendo 1,5 ponto, subtotalizando 15,0 pontos; e de Conhecimentos Específicos, com 40 questões, cada uma delas valendo 1,5 ponto, subtotalizando 60,0 pontos.

Já a prova de Analista de Pesquisa Enérgica contou com temas de Língua Portuguesa, com 10 questões, cada uma delas valendo 2,5 pontos, subtotalizando 25,0 pontos; de Língua Inglesa, com 10 questões, cada uma delas valendo 1,5 ponto, subtotalizando 15,0 pontos; e de Conhecimentos Específicos, com 40 questões, cada uma delas valendo 1,5 ponto, subtotalizando 60,0 pontos.

As provas objetivas foram compostas de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Após a 1ª Fase, os candidatos foram classificados por cargo/área de atuação a partir do total de pontos obtidos, sendo eliminado o candidato que não teve aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas objetivas ou que obtiver nota 0 (zero) em qualquer das provas objetivas.

Nível Médio

Para nível médio, cargo de Assistente Administrativo, foram cobradas provas objetivas com 40 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de Língua Portuguesa (10 questões), sendo 5 com valor de 2,0 pontos e 5 de 4,0 pontos, subtotalizando 30,0 pontos; de Língua Inglesa (10 questões), sendo 5 com valor de 0,5 ponto e 5 de 1,5 ponto, subtotalizando 10,0 pontos; de Noções de Informática (10 questões), sendo 5 com valor de 2,0 pontos e 5 de 4,0 pontos, subtotalizando 30,0 pontos; e de Matemática (10 questões), sendo 5 com valor de 2,0 pontos e 5 de 4,0 pontos, subtotalizando 30,0 pontos.

Após a ETAPA ÚNICA, foram eliminados os candidatos com aproveitamento inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do total de pontos das Provas Objetivas ou que obtiverem grau ZERO em qualquer uma das provas. Os demais candidatos que tiveram aproveitamento igual ou superior a 65% (sessenta e cinco por cento) do total de pontos das provas objetivas foram listados em ordem de classificação por local de trabalho para composição do cadastro reserva.

Sobre a Empresa de Pesquisa Energética – EPE

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE tem por finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, cobrindo energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados e biocombustíveis. Somos uma empresa pública federal, 100% dependente do Orçamento Geral da União. A empresa foi criada por meio de medida provisória convertida em lei pelo Congresso Nacional – Lei 10.847, de 15 de Março de 2004. E a efetivação se deu em um decreto de agosto de 2004.

A EPE criada com o objetivo de resgatar a responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país. A partir de sua criação, a atuação da EPE consolidou-se como parte fundamental de um ciclo de atividades que se inicia com as definições de políticas e diretrizes no âmbito do CNPE – Conselho Nacional de Política Energética e do MME. A partir dessas definições materializam-se os estudos e as pesquisas que irão efetivamente orientar o desenvolvimento do setor energético brasileiro.

Desde sua constituição, a EPE tem participado ativamente das grandes discussões que dizem respeito ao setor energético brasileiro. A Empresa atua no planejamento do setor energético nacional conduzindo os estudos e pesquisas que culminam na construção do conjunto de procedimentos e ações que visam à realização da política necessária ao suprimento de energia.

Nossa atuação requer ampla articulação com órgãos e instituições diversos. Nesse sentido, a EPE empreendeu, no âmbito setorial, estreita articulação com o Ministério de Minas e Energia – MME, com as agências reguladoras – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP e Agência Nacional de Águas – ANA, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

O Escritório Central da EPE funciona na cidade do Rio de Janeiro. Ocupa, hoje, área equivalente a dois andares do Edifício RB1, na Avenida Rio Branco, 01. A sede da instituição fica em Brasília.

