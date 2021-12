Concurso IBGE 2021/2022: Edital é autorizado com mais de 209 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IBGE 2021) em breve para o preenchimento de mais de 209 mil vagas temporárias. A portaria autorizativa do certame foi publicada no Diário Oficial da União, edição desta sexta-feira, 03 de dezembro.

O documento de autorização foi assinado pelo secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade.

Foram, ao todo, 209.024 vagas temporárias, com a seguinte distribuição entre as carreiras:

Agente Censitário Municipal (ACM) – 5.500 vagas temporárias;

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 18.420;

recenseador – 183.100;

Coordenador Censitário de Área (CCA) – 31;

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) – 1.781;

Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT) – 180; e

supervisor censitário de pesquisas e codificação – 12.

O primeiro edital do concurso vai contar com 206.891 vagas temporárias, conforme revelado pelo IBGE. Neste caso, as vagas serão distribuídas nos cargos de recenseador (183.021 vagas), de nível fundamental; e agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas), de nível médio. O certame será organzado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).



O restante será oferecido em outros processos seletivos, que podem ocorrer pouco antes da realização do Censo Demográfico 2022.

Uma nova seleção será divulgada após o último edital ter sido cancelado por conta do corte de verbas e a rescisão de contrato com o Cebraspe, banca organizadora responsável pelo edital publicado no início de 2021.

Ao que tudo indica, o concurso não deve demorar de ser lançado. Agora, o IBGE deverá focar na escolha da banca organizadora para, após isso, o edital sair no Diário Oficial da União. As coletas para o Censo Demográfico devem iniciar em 1º de junho de 2022.

É importante destacar que o cronograma ainda pode passar por alterações, uma vez que as datas são apenas previsões e não são definitivas.

As previsões são resultados de cronogramas de trabalhos internos, planejamentos, necessários para subsidiar reuniões técnicas operacionais, que buscam consolidar as datas definitivas para editais, inscrições e provas.

Em nota, o IBGE disse que “não confirma informações que não sejam aquelas divulgadas pela Coordenação de Comunicação, no Rio de Janeiro, sempre em conformidade com as cautelas e responsabilidades exigidas na política de comunicação do Instituto”.

Editais com 204 mil vagas

Os editais do concurso para mais de 204 mil vagas temporárias foram abertos no dia 18 de fevereiro. O certame era organizado pelo Cebraspe.

O concurso com oportunidades para os cargos de agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador. As vagas foram destinadas aos cargos de níveis fundamental ou médio, com salários mensais de até R$2.558.

O cargo de recenseador tem exigência de nível fundamental. Foram oferecidas, para a função, 181.898 oportunidades temporárias, com contratos de até três meses. A jornada de trabalho do cargo é de 25 horas semanais. O salário do cargo é variável, conforme cada região.

No caso de agente, o requisito é o nível médio. As vagas foram distribuídas em duas áreas:

Agente censitário municipal (5.450 vagas) – Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558

Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558 Agente censitário supervisor (16.959 vagas) – Remuneração: R$1.700 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.158

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratos tinham previsão de durar até cinco meses.

O concurso IBGE trouxe as seguintes etapas:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

EDITAL IBGE 2021 – Recenseador

EDITAL IBGE 2021 – Agentes