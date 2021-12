Concurso IBGE 2022: IBFC é contratado para organizar edital com 1.812 vagas

O edital de concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oficializou mais uma banca organizadora de próximo edital. No dia 10 de dezembro, o IBFC foi contratado para organizar o certame para determinados cargos.

Para os concursos públicos do IBGE para mais de 200 mil vagas, o órgão vai definir três bancas organizadoras, sendo cada uma delas responsável por um número de vagas e cargos já definidos.

A banca IBFC vai organizar o edital para o preenchimento de 1.812 vagas temporadas. As oportunidades deste edital são para os cargos de coordenador censitário de área (31 vagas) e agente censitário de administração e informática (1.781).

De acordo com informações do IBGE, cada edital será aberto em um certo período. A expectativa é que a publicação do documento aconteça já nos próximos dias.

O concurso do IBGE



Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Agente Censitário Municipal (ACM) – 5.500 vagas temporárias;

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 18.420; e

recenseador – 183.100.

IDECAN

Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT) – 180;

Supervisor censitário de pesquisas e codificação – 12.

O concurso que contará com mais oportunidades será o organizado pela FGV. A banca terá a missão de organizar o edital para o preenchimento de 206 mil vagas temporárias. A expectativa é de vagas em todos os municípios do país.

Concurso do IBGE cancelado

Os editais do concurso para mais de 204 mil vagas temporárias foram abertos no dia 18 de fevereiro. O certame era organizado pelo Cebraspe.

O concurso com oportunidades para os cargos de agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador. As vagas foram destinadas aos cargos de níveis fundamental ou médio, com salários mensais de até R$2.558.

O cargo de recenseador tem exigência de nível fundamental. Foram oferecidas, para a função, 181.898 oportunidades temporárias, com contratos de até três meses. A jornada de trabalho do cargo é de 25 horas semanais. O salário do cargo é variável, conforme cada região.

No caso de agente, o requisito é o nível médio. As vagas foram distribuídas em duas áreas:

Agente censitário municipal (5.450 vagas) – Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558

Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558 Agente censitário supervisor (16.959 vagas) – Remuneração: R$1.700 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.158

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratos tinham previsão de durar até cinco meses.

O concurso IBGE trouxe as seguintes etapas:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).