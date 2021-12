Concurso IBGE entra na última semana de inscrições; saiba como se inscrever

Esta é a última semana para se inscreve no concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo são 206.891 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico. As inscrições estão abertas até às 16h do dia 29 de dezembro.

Do total de oportunidades, 183.021 vagas são para candidatos que possuem ensino fundamental e 23.870 para ensino médio, com salários iniciais que chegam a R$2.100. As oportunidades estão distribuídas em recenseador (183.021 vagas), agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Para as vagas de recenseador é exigida apenas formação de ensino fundamental, com remuneração definida de acordo com a produtividade. A jornada de trabalho mínima é de 25 horas semanais, com participação integral e obrigatória no treinamento. Será obrigatório também o comparecimento do recenseador ao posto de coleta nos dias e nos horários estipulados pelo agente censitário supervisor e agente censitário municipal.

Já para agente censitário supervisor e agente censitário municipal é necessário possuir ensino médio, com salários iniciais de R$1.700 e R$2.100 respectivamente. A jornada é de 40 horas semanais com auxílio-alimentação de R$458 reais.

Quanto a duração dos contratos, para recenseador será de três meses, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades para a realização do censo. Para agentes, a duração é de cinco meses, também com possibilidade de prorrogação.