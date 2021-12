Concurso MP RR 2022: procuradora-geral confirma abertura de novo edital

O Ministério Público do Estado de Roraima vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MP RR 2021/2022). Acontece que o Conselho Superior do órgão aprovou, por unanimidade, a realização de um novo certame para o cargo de Promotor de Justiça para sete vagas imediatas.

O que se sabe até agora é que todas as etapas do concurso será em Boa Vista, capital de Roraima. No momento, a comissão organizadora do certame está sendo analisada pelos integrantes do Conselho.

O cargo de Promotor de Justiça Substituto exige Bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada após a conclusão do nível superior.

Por meio de suas redes sociais, a procuradora-geral de Justiça, Janaína Carneiro, revelou que um novo concurso MP RR para área de apoio também está previsto para ser lançado pelo MP-RR. Em resposta a um seguidor, ela disse que o edital do certame será publicado em breve.

É importante lembrar que para abrir os concursos, o Ministério Público do Estado ainda deve realizar o procedimento licitatório para escolha da banca. A instituição escolhida deverá receber as inscrições e viabilizar a aplicação das etapas, como provas objetivas.



Você Pode Gostar Também:

Segundo informações do portal de transparência, o MP-RR conta com 86 cargos vagos na área de apoio, sendo 29 só para assistente administrativo.

A seguir, veja como foram os últimos concursos MP RR para promotor e cargos da área de apoio:

Último concurso MP RR

O último edital de concurso para Promotor de Justiça do MP-RR foi aberto em 2017. Na ocasião, o edital contou com quatro vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os candidatos foram avaliados pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Inscrição definitiva e sindicância, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Entrevista Prova Oral, de caráter eliminatório; Prova de Tribuna, de caráter classificatório; e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Na prova objetiva do concurso, o concurso cobrou questões de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal,

Direito Processual Penal, Direito Tributário, Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, Direito Eleitoral, Direito Ambiental, Direito Agrário, Direito Empresarial, Legislação Extravagante, Legislação do Ministério Público, Língua Portuguesa.

Na parte discursiva, o candidato teve que elaborar peça processual de natureza penal, e responder a três questões dissertativas.

Em 2008, o órgão também abriu edital para área de apoio, com vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior:

Nível fundamental incompleto: Auxiliar de limpeza e copa Nível fundamental completo: Auxiliar de manutenção

Motorista Nível médio: Assistente administrativo

Atendente (telefonista/recepcionista)

Oficial de diligência

Oficial de promotoria Nível técnico: Nível superior:

Analista de Banco de Dados

Analista de redes

Analista de sistemas

Biblioteconomista

Contador Na época, o concurso organizadora pelo Cebraspe, contou com prova objetiva para todos os candidatos. Na parte objetiva, os candidatos tiveram que responder a questões sobre Conhecimentos Básicos, Complementares e Específicos, a depender do cargo. Além disso, o concurso contou com provas discursivas, somente para as carreiras de assistente administrativo, oficial de diligência e oficial de promotoria. Já os classificados a motorista tiveram que passar por prova prática.