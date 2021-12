Concurso PC MG 2021: Locais de provas do dia 12 são divulgadas

A Polícia Civil de Minas Gerais tem edital de concurso público para o preenchimento de nada menos que 519 vagas. De acordo com o documento publicado, a oferta é para cargos de ensino superior, com salários de até R$12 mil.

Os candidatos do certame para investigador, médico legista e perito criminal já podem consultar os locais de aplicação das provas objetivas. As provas acontece neste domingo, 12 de dezembro. Para verificar os locais é preciso acessar o site da Fumarc , banca organizadora do concurso.

O candidato deverá encontrar a página do cargo que se inscreveu, clicar em “Cartão de Informação (CI)” e informar o número do CPF e o número de inscrição.

As vagas do concurso são destinadas aos cargos de investigador (30 vagas), escrivão (397 vagas), delegado (62 vagas), médico legista (09 vagas) e perito criminal (21 vagas).

No caso de Investigador e Escrivão, o candidato deverá possuir nível superior em qualquer área. A remuneração fixada é no valor de R$4.631,23.



Já o cargo de Delegado requer nível superior em Direito. O salário inicial do cargo é de R$12.967,43. Já o posto de Médico Legista requer nível superior em Medicina. Os ganhos chegam a R$10.028,30.

Por fim, o cargo de Perito Criminal conta com 21 vagas. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter, para área geral (nível superior em qualquer área) e para áreas específicas (nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Geológica/Geologia ou Medicina Veterinária). O salário inicial é de R$10.028,30

Há reserva para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas por semana.

Inscrição concurso PC MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da PC-MG puderam se inscrever no período compreendido entre 11 de outubro e 09 de novembro de 2021, por meio do site da Fumarc (Fundação Mariana Resende Costa), banca organizadora.

A taxa de inscrição custou os seguintes valores:

Investigador:R$90;

Escrivão: R$90;

Delegado: R$210;

Médico legista: R$160;

Perito criminal: R$120.

Será possível se inscrever para mais de um cargo, desde que o horário de aplicação das provas não coincida .

Etapas e Provas

O concurso da PC-MG vai contar com diferentes etapas de provas, a depender do cargo, conforme disposto a seguir:

Investigador, médico legista e perito criminal:

Prova objetiva;

Exames Biomédicos e Biofísicos;

Avaliação Psicológica;

Prova de títulos;

Investigação Social.

Escrivão:

Prova objetiva;

Prova de Digitação;

Exames Biomédicos e Biofísicos;

Avaliação Psicológica;

Prova de títulos;

Investigação Social.

Delegado:

Prova objetiva;

Prova dissertativa;

Prova oral;

Exames Biomédicos e Biofísicos;

Avaliação Psicológica;

Prova de títulos;

Investigação Social.

As etapas do concurso serão realizadas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. As provas serão aplicadas em diferentes datas e turnos (veja abaixo).

12 de dezembro Turno da manhã: Perito criminal e médico legista Turno da tarde: Investigador

19 de dezembro Turno da manhã: Delegado Turno da tarde: Escrivão

As questões das provas objetivas terão a seguinte distribuição por cargo:

Investigador

A prova objetiva será composta por 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, 10 de Noções de Direito, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática, 5 de Noções de Criminologia, 5 de Noções de Medicina Legal.

Escrivão

O exame objetivo terá 60 questões, das quais 10 de Língua Portuguesa, 10 de Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, 10 de Noções de Direito, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática, 5 de Noções de Criminologia, 5 de Noções de Medicina Legal.

Delegado

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 de Direito Administrativo, 10 de Direito Civil, 10 de Direito Constitucional, 10 de Direito Penal, 10 de Direito Processual Penal, 5 de Direitos Humanos, 10 de Medicina Legal e 5 de Noções de Criminologia.

Médico Legista

A avaliação objetiva terá 60 questões, das quais 10 de Língua Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Medicina Legal, 10 de Toxicologia Forense, 10 de Patologia, 10 de Psiquiatria Forense.

Perito criminal

Para Área Geral, serão cobradas 60 questões, sendo 10 de Física, 10 de Matemática, 10 de Língua Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática e 10 de Biologia.

Já para as áreas específicas de Engenharia Civil, Engenharia Geológica/Geologia e Medicina Veterinária serão 60 questões, das quais 10 de Conhecimentos Específicos, 10 de Física, 10 de Matemática, 10 de Língua Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 5 de Noções de Informática e 5 de Biologia.

