Concurso PM PB 2021/2022: Edital deve abrir cerca de mil vagas, diz governador

A Polícia Militar do Estado da Paraíba vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PB 2021/2022) para o preenchimento de vagas na corporação. Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, o governador do Estado, João Azevêdo, voltou a confirmar os estudos para o novo certame da PM e dos Bombeiros.

“Estamos planejando concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Esses concursos estão sendo analisados, verificando o impacto sobre a folha de pagamento para que a gente possa lançar no tempo mais rápido possível porque há uma demanda e uma necessidade”, disse.

É importante lembrar que no mês de junho, o governador também falou sobre o concurso da PM e Paraíba. De acordo com o chefe do executivo estadual, o ingresso de novos soldados é um pedido dos comandantes das forças de Segurança.

Sendo assim, o Governo do Estado estuda viabilizar a abertura de novos concursos. O quantitativo de vagas ainda não foi revelado, mas de acordo com informações do governador, aproximadamente 1.000 vagas devem ser oferecidas para preenchimento de oportunidades na PM da Paraíba.

“Ainda não tem um número de vagas, mas com certeza será em torno de mil novas vagas para a Polícia Militar”, finalizou.



Você Pode Gostar Também:

Último concurso

Os últimos editais de concursos públicos para a PM e Bombeiros para Soldados foram abertos no ano de 2018. Na ocasião, o edital abriu 1.000 vagas, sendo 900 para a Polícia Militar e 100 para o Corpo de Bombeiros da Paraíba.

As chances do concurso da PM-PB para Soldado foram para ambos os sexos. O salário inicial, na época, era de R$3.202,60, após o curso de formação. De acordo com informações da banca, o IBFC, aproximadamente 80 mil pessoas se inscreveram para o certame, a maior marca de um certame já realizado pela Polícia Militar.

Para participar, o candidato precisa de nível médio completo, altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), além da idade entre 18 e 32 anos, até a data de matrícula no curso de formação.

O concurso contou com exames intelectual, psicológico, de saúde e aptidão física, além da avaliação social. Na parte da prova, o certame trouxe 80 questões, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa (20);

Raciocínio Lógico (dez);

Geografia e História da Paraíba (dez);

Noções Básicas de Informática (dez); e

Noções de Direito e Sociologia (30).