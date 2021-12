Concurso PM RN: Edital para Saúde tem banca contratada

Um novo edital de concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (Concurso PM RN 2021) se aproxima. O Instituto Consulplan foi definido como banca organizadora do certame, conforme documento publicado nesta quarta-feira, 1º de novembro.

No dia 14 de maio, de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado, a comissão organizadora do certame para 2º tenente do quadro de oficiais foi formada.

De acordo com o documento, a portaria traz os nomes dos seguintes membros:

Cel QOPM Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto (presidente);

Cel QOPM Enos Fernandes de Souza (vice-presidente);

Ten Cel QOPM Wanderlei Galdino Soares (membro);

Ten Cel QOPM Ana Helena Garcia de Araújo Bezerra (membro);

Major QOPM Leyla Macedo Nicácio Silva (membro);

Major QOPM Antoniel Jorge dos Santos Moreira (membro);

Major QOPM Robson Medeiros Teixeira (membro);

Ten Cel QOPM Davi Alves Cavalcanti (membro);

Ten Cel QOPM Eduardo Franco Correia Cruz (membro);

Cap QOPM Cleiton da Silva Ramalho (membro);

Cap QOPM Amâncio dos Santos Souza (membro); e

Cap QOPM Gustavo Henrique Lins Barreto (membro).

O novo certame foi anunciado no dia 1º de fevereiro, por meio da Governadora do Estado, Fátima Bezerra. Em suas redes sociais, ela confirmou que serão abertas vagas para o quadro médico da corporação.



Serão oferecidas 78 vagas para o quadro médico da PM. Estão previstas oportunidades para o quadro de oficiais e de apoio à Saúde, que poderá exigir nível superior em Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Veterinária ou Biomedicina.

“Agora faremos também um concurso de oficiais, sendo 132 para oficiais combatentes e 79 vagas para o quadro médico da PM. Estamos realizando algo inédito no Rio Grande do Norte. É a 1ª vez na história que um Governo consegue viabilizar novas contratações para todas as forças de Segurança do Estado”, disse a governadora em suas redes sociais.

O oficial, na graduação de 2º tenente, conta com remuneração de R$9.822,51. Já os praças (soldado) têm iniciais de R$3.571,82, podendo chegar a R$8.929,56 na função de subtenente.

Determinação da Justiça

Em maio de 2020, a 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do RN de abertura de um novo concurso para corporação.

A Justiça considerou que o último concurso PM-RN para cargos da Saúde ocorreu em 2000, ou seja, mais de 20 anos. Além disso, a Justiça avaliou que, com o efetivo atual, a tendência é o esvaziamento do quadro.

A determinação também falou que, embora 100 mil pessoas sejam beneficiadas pelos órgãos de apoio da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o Poder Público não adotou qualquer previdência para evitar o colapso dos Hospitais da Polícia Militar-RN.