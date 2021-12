Concurso Prefeitura de Iguatu – CE tem inscrições até o dia 31 de dezembro

Edital oferece vagas de níveis fundamental, médio e superior na administração

No estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Iguatu tem inscrições até o dia 31 de dezembro de 2021. O edital de concurso público tem por objetivo preencher 300 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração.

Confira abaixo as oportunidades:

Fundamental incompleto: calceteiro (2); cozinheiro(a) (4); magarefe (1); merendeira (7); vigia (23); artesão (1); auxiliar de limpeza urbana (50); auxiliar de serviços gerais (22); porteiro (11); e tratorista (2);

Fundamental completo: motorista categoria "AB" (20); e recepcionista (2); atendente (16); cuidador (4); eletricista (1); e inspetor de vigilância sanitária (2);

Médio completo: auxiliar de trânsito (3); fiscal de obras; fiscal de tributos municipais; intérprete de libras; maqueiro (2); técnico agrícola (1); agente administrativo (7); agente comunitário de saúde (27); agente de controle de endemias (12); agente de fiscalização ambiental; agente municipal de trânsito – carteira "AB"; técnico em enfermagem; e técnico em segurança do trabalho (1); agente municipal de trânsito – CNH A e D; atendente de consultório dentário (19); auxiliar de farmácia (10);

Superior completo: professor fundamental II – matemática (2); professor fundamental II português (2); professor pedagogo (14); psicólogo (8); psicopedagogo (1); regente de música popular; técnico administrativo I (2); assistente social (1); cirurgião dentista; cirurgião dentista – PSF (14); educador físico (1); enfermeiro; engenheiro civil (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico pediatra; médico PSF; médico psiquiatra; médico veterinário (1); nutricionista (1); professor fundamental II – geografia (2); terapeuta ocupacional.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 9.570,84, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico oficial da Universidade de Patativa do Assaré. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

Prova de títulos para os cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 30 de janeiro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2021