Concurso SEED RR 2021/2022: Saiu o edital com 1.000 vagas! Até R$3.782,94

O edital de concurso público da Secretaria do Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima (Concurso SEED RR 2021/2022) foi divulgado. De acordo com o documento, publicado nesta sexta-feira (17), estão abertas nada menos que 1.000 vagas para o magistério indígena.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistência Nacional (Idecan) foi escolhido para organizar o edital.

Do total de vagas do edital, 300 oportunidades são destinadas para nível médio completo. O salário inicial, neste caso, chega a R$3.004,80, para uma jornada de 30 horas semanais.

O restante das oportunidades, 700, são destinadas para candidatos de ensino superior, com licenciaturas nas áreas de Língua Portuguesa; Língua Espanhola; Língua Inglesa; Educação Física; Matemática; Ciências Biológicas; Geografia; Filosofia; Sociologia; História; Química; Física; e Arte. Aqui, o salário inicial será de R$3.782,94, por uma jornada de 30 horas semanais.

Inscrição concurso SEED-RR 2021/2022

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 16 de dezembro de 2021 e 17 de janeiro de 2022, por meio do site do Idecan , organizador.

A taxa de inscrição para participar do concurso custa R$70 (nível médio) ou R$100 (nível superior), devendo ser paga até o dia 18 de janeiro. Como as provas ocorrerão no mesmo horário, o candidato poderá concorrer em apenas uma área.

Provas

O concurso SEED-RR para Educação Indígena vai contar com provas objetivas, redação e avaliação de títulos. A primeira fase (provas objetivas e discursivas) está prevista para acontecer no dia dia 20 de março de 2022, no turno da manhã, das 9h às 13h. As avaliações serão aplicadas na cidade de Boa Vista, em Roraima.

O exame de múltipla escolha do concurso vai contar, ao todo, com 50 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa, 05 de Raciocínio Lógico e 25 no bloco de Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar, cumulativamente, 30% do total da prova de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico (mínimo de acerto em sete questões) e, no mínimo, 30% de acertos na parte Específica (sete questões).

Está confirmado que somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 30 na objetiva e que conseguirem se classificar até o limite de duas vezes o quantitativo de vagas por cargo/área.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.