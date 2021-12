Concurso SEFA PA 2021/2022: Saiu o edital com 200 vagas de agente e fiscal!! Até R$15.076,58

Saiu o novo edital do concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará (Concurso SEFA PA 2021/2022). De acordo com o documento publicado, estão sendo ofertadas nada menos que 200 vagas, distribuídas entre dois cargos, com oportunidades em cadastro reserva e também para preenchimento imediato.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (Fadesp) tem a responsabilidade do edital.

Para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, estão sendo oferecidas 150 vagas, sendo 38 vagas imediatas e 112 em cadastro reserva. O salário do cargo é de R$15.076,58, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Além disso, o edital conta com 50 vagas para Fiscal de Receitas Estaduais. Desse total, 10 são para preenchimento imediato e 40 em cadastro reserva. O salário é de R$11.910,51, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer aos cargos, será exigido o nível superior em qualquer área a exigência de formação. Os aprovados no concurso SEFA-PA serão contratados sob regime estatutário, o que garante a estabilidade empregatícia.

Inscrição e provas concurso SEFA-PA 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso SEFA-PA 2021/2022 poderão se inscrever no período compreendido entre 19 de janeiro e 10 de fevereiro de 2022, por meio do site da Fadesp, a banca organizadora da seleção.

Por último, será necessário pagar o boleto da taxa de inscrição, fixada no valor de R$75.

Segundo o edital, as provas de fiscal serão realizadas no dia 20 de março de 2022, na parte da manhã (conhecimentos gerais) e tarde (conhecimentos específicos). Para auditor, os exames serão aplicados no dia 27 de março, no mesmo esquema.

Os horários das provas também já foram definidos, sendo: manhã de 8h às 13h e tarde de 15h às 20h.

Os exames contarão com 180 questões, sendo 100 de Conhecimentos Gerais e 80 de Conhecimentos Específicos.

Veja a relação completa das disciplinas:

Auditor

Conhecimentos Gerais – 100 questões

Português – 20

Matemática Financeira e Estatística – 20

Administração e Ética na Gestão Pública – 10

Direito (Administrativo, Civil e Penal) – 20

Direito Constitucional – 20

Tecnologia da Informação – 10

Conhecimentos Específicos – 80 questões

Direito Tributário – 20

Legislação Tributária do Estado do Pará – 20

Contabilidade Geral, Avançada e de Custos – 20

Auditoria – 15

Economia – 5

Fiscal

Conhecimentos Gerais – 100 questões

Português – 20

Matemática Financeira e Estatística – 20

Administração e Ética na Gestão Pública – 20

Direito (Administrativo, Civil e Penal) – 20

Tecnologia da Informação – 20

Conhecimentos Específicos – 80 questões

Direito Tributário – 20

Legislação Tributária do Estado do Pará – 20

Contabilidade Geral – 20

Economia – 5

Direito Constitucional – 15

Edital concurso SEFA PA 2021 2022