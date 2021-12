Concurso SEFAZ BA para Agente de Tributos tem banca contratada

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia vai abrir o seu novo edital de concurso público (Concurso SEFAZ BA) em breve. O processo de dispensa de licitação confirma a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do próximo certame. No dia 04 de dezembro, foi publicado o contrato entre as partes.

Agora, com a banca definida, o próximo passo agora ser a divulgação do edital.. Segundo estimativa Secretaria da Administração do Estado da Bahia, a publicação do edital deve ocorrer até a primeira quinzena de dezembro deste ano.

O concurso da SEFAZ-BA para o cargo de Agente de Tributos Estaduais vai oferecer 49 vagas. O ingresso dos aprovados acontecerá em 2022.

Para concorrer ao cargo, o candidato deverá ter nível superior. Os ganhos atuais ainda não foram informados.

Em 2019, o concurso foi autorizado com 20 vagas, quantitativo menor da autorização de 2021.



Além do governador, o Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (SINDSEFAZ) também confirmou o novo concurso.

Último concurso da SEFAZ BA

O último concurso da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia foi divulgado em 2019. As oportunidades foram oferecidas para o cargo de Auditor Fiscal do Estado. O certame registrou 17.286 inscritos.

Segundo informações da banca, a maior concorrência foi para área de Administração Tributária, com 7.332 candidatos para 19 vagas, o que resulta em uma concorrência de 473 candidatos por vaga (na ampla concorrência). Em segundo lugar, ficou a especialidade de Administração, Finanças e Controle Interno, com 8.084 candidatos. Aqui, a concorrência é de 380 candidatos por vaga. Na área de Tecnologia da Informação recebeu 1.871 inscrições, gerando uma disputa de 127 candidatos por vaga.

De acordo com o documento publicado, foram ofertadas 60 vagas distribuídas entre três especialidades da carreira. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o concurso.

As vagas foram distribuídas entre as áreas de Administração, Finanças e Controle Interno (24 vagas); Tecnologia da Informação (17); e Administração Tributária (19). Para concorrer, foi necessário curso Superior em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Processamento de Dados, reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC.

A remuneração para a classe inicial do cargo de Auditor Fiscal foi composta de uma parte fixa correspondente ao vencimento básico no valor de R$ 1.970,72 e de uma parte variável correspondente à Gratificação de Atividade Fiscal no valor de R$ 1.970,72 e R$ 9.459,45, que poderá ser acrescida pelo pagamento do Prêmio por Desempenho Fazendário, cujo valor máximo é de R$ 4.389,18.

O cargo de Auditor Fiscal foi composto por:

a) Prova I – Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais: para todos os candidatos inscritos – etapa eliminatória e classificatória;

b) Prova II – Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: para todos os candidatos inscritos – etapa eliminatória e classificatória;

c) Prova III – Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos: para todos os candidatos inscritos – etapa eliminatória e classificatória realizada com a Prova II – Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

d) Prova IV – Prova de Títulos: para os candidatos aprovados na Prova III – Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos – etapa classificatória.

Sobre o órgão

A Secretaria Estadual da Fazenda é a responsável por controlar a arrecadação de tributos estaduais, tendo a responsabilidade ainda, da receita e despesa do Estado. Além disso, o órgão tem papel de controlar a despesa e exercer a função de tesouraria das finanças estaduais.

