Concurso SEMSA Manaus – AM tem banca organizadora anunciada

Edital ofertará vagas de fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal de Saúde de Manaus

No estado do Amazonas, o concurso Semsa Manaus tem banca organizadora anunciada e será organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) que será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da administração.

Confira abaixo as oportunidades:

médico;

enfermeiro;

cirurgião-dentista;

farmacêutico;

nutricionista;

psicólogo;

assistente social;

fiscal de saúde;

técnico em enfermagem;

condutor de ambulância;

assistente em administração;

condutor de motolância;

agente comunitário de saúde, dentre outros cargos.

Último concurso

O último concurso SEMSA Manaus-AM foi divulgado em 2012. Na época, o edital foi publicado com 1.910 vagas, distribuídas em diversos vagas, com vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior). A Cetro Concursos organizou o certame.



Para nível fundamental , o edital contava com vagas para motorista SOS, motorista de autos, motorista fluvial, maqueiro e laçador.

, o edital contava com vagas para motorista SOS, motorista de autos, motorista fluvial, maqueiro e laçador. Para nível médio e técnic o, o edital reservou vagas para assistente em administração, desenhista, digitador, operador de computadores, rádio operador, técnico em geoprocessamento, técnico em manutenção de equipamentos de informática, técnico em segurança do trabalho, agente de zoonoses, auxiliar em saúde bucal, condutor de motolância, técnico em enfermagem, técnico em hemoterapia, técnico em saúde bucal, técnico em patologia clínica e técnico em radiologia médica.

o, o edital reservou vagas para assistente em administração, desenhista, digitador, operador de computadores, rádio operador, técnico em geoprocessamento, técnico em manutenção de equipamentos de informática, técnico em segurança do trabalho, agente de zoonoses, auxiliar em saúde bucal, condutor de motolância, técnico em enfermagem, técnico em hemoterapia, técnico em saúde bucal, técnico em patologia clínica e técnico em radiologia médica. Por fim, para nível superior, houve vagas para administrador, enfermeiro, farmacêutico, dentista, assistente social, biólogo, cirurgião dentista, endodontista, protesista, periodontista, dentista buco-maxilo facial, educador físico, enfermeiros, farmacêutico, especialista em análises clínicas, engenheiro, físico, nutricionista, químico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, veterinário, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, administrador de RH, advogado, analista de sistemas, arquiteto, contador, estatístico, sociólogo, técnico em comunicação social e médico em diversas áreas.

Informações do concurso

Concurso: Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa)

Banca organizadora: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Vagas: 2.001

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Remuneração: até R$13.867,91

Inscrições: a definir

Taxa de Inscrição: a definir

Provas: a definir

Edital: 2021/2022