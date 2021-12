Concurso SSP AM 2021/2022: Saiu o edital com 150 vagas! Até R$2,7 mil!

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas abriu um novo edital de concurso público (Concurso SSP AM 2021/2022) para o preenchimento de 150 vagas, em cargos de ensino médio e superior. Os salários chegam a até R$2,7 mil.

Do quantitativo de vagas do concurso, 140 oportunidades são oferecidas para assistente operacional, cargo que exige o ensino médio completo. Os salários iniciais chegam a R$1.350,19, sendo R$771,54 de vencimento básico e R$578,65 de gratificação.

O cargo de Assistente Operacional deverá executar atividades técnicas profissionais, de acordo com sua área de atuação; executar trabalhos relativos ao monitoramento de câmeras de vigilância e atendimento dos serviços disponibilizados à população; atendimento ao público nos órgãos do sistema de segurança do Amazonas.

As demais oportunidades do concurso SSP-AM são oferecidas para o cargo de Técnico de Nível Superior, cargo que exige graduação em qualquer área. Os salários chegam a R$2.764,68, sendo R$1.285,90 de vencimento básico e R$1.478,78 de gratificação.

O cargo de Técnico de Nível Superior deverá planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos; utilizar materiais e outros insumos, estabelecendo princípios, normas e funções para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços, dentro da área de atuação, além de coordenar as equipes de trabalho dentro da área de sua formação; analisar e emitir pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação.



A jornada de trabalho dos aprovados, para ambos os cargos, será de 30 horas semanais.

Inscrição Concurso SSP AM 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 13 de dezembro e 11 de janeiro de 2021, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$40,50 para assistente operacional e R$82,94 para técnico de nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 12 de janeiro.

Provas

O concurso SSP-AM vai contar com provas objetivas; provas de títulos (apenas para técnico de nível superior); exame de saúde; avaliação psicológica; e sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social.

As provas objetivas do concurso, de caráter eliminatório e classificatório, estão marcadas para 20 de fevereiro de 2022, a partir das 13h (horário local). Os exames serão aplicados em Manaus, capital do Amazonas.

Para o cargo de Assistente Operacional, de nível médio, serão cobradas 60 questões de múltipla escolha. Já para técnico de nível superior serão 70 questões.

Confira a distribuição por disciplinas:

Assistente operacional:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Raciocínio Lógico-Matemático: 15 questões;

Geografia do Amazonas: 10 questões;

História do Amazonas: 10 questões;

Noções de Informática: 10 questões.

Técnico de nível superior:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico-Matemático: 10 questões;

Geografia do Amazonas: 10 questões;

História do Amazonas: 10 questões;

Legislação Institucional: 10 questões;

Direito Administrativo: 10 questões;

Direito Constitucional: 10 questões.

Segundo o edital, será habilitado na objetiva quem acertar o mínimo de 50% da prova e, pelo menos, uma questão de cada disciplina.

Na prova de títulos, os candidatos a técnico de nível superior serão pontuados a partir de especializações acadêmicas (cursos, mestrado ou doutorado). Para isso será preciso enviar os documentos de 13 de dezembro a 11 de janeiro, pelo site da FGV.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Durante esse período, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas poderá chamar os aprovados para posse.