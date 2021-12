Concurso TELEBRAS 2021 tem edital com 1.182 vagas e até R$8.766,57!

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras tem um novo edital de concurso público em andamento para o preenchimento de 1.182 vagas, sendo nove imediatas e o restante em cadastro reserva. As oportunidades são para lotação no Rio de Janeiro e Brasília. O Cebraspe organiza o certame.

Para o Rio de Janeiro, são oferecidas 90 vagas nos cargos de assistente técnico e engenheiro de telecomunicações. Em Brasília, todas as especialidades têm vagas: advogado; analista de Tecnologia da Informação (TI); analista administrativo; Auditoria; Comercial; Estatística; Finanças; Marketing; Psicologia; Contador; Engenheiro aeroespacial; Engenheiro civil; Engenheiro eletricista ou eletrônico; Engenheiro de redes; Engenheiro de telecomunicações; Assistente administrativo; e Assistente técnico.

Em todos os casos, com exceção dos técnicos, será preciso apresentar o nível superior na área desejada. Os salários dos especialistas em gestão de telecomunicações será de R$8.766,57. Segundo o edital, os candidatos contratados estarão submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No caso do assistente técnico, o candidato deverá apresentar o nível médio técnico na área de Telecomunicacões, Eletrônica ou Eletrotécnica, além do registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Os ganhos serão de R$3.305,23.

Por fim, o assistente administrativo, cargo que reúne 40 vagas em Brasília, os candidatos deverão ter apenas o nível médio completo. Os ganhos iniciais serão de R$3.305,23.



Inscrição concurso TELEBRAS 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 10 horas do dia 07 de dezembro e 18 horas do dia 27 de dezembro, no site do Cebraspe.

A taxa de inscrição de inscrição custa R$70 (nível médio) ou R$97 (nível superior), devendo ser paga até o dia 20 de janeiro de 2022.

Provas

O concurso da TELEBRAS vai contar com provas objetivas (para todos), prova discursiva (somente nível superior) e títulos (somente nível superior). As avaliações ocorrerão nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília.

A prova objetiva será aplicada no dia 20 de fevereiro de 2022, na parte da manhã (nível superior), com quatro horas e meia de duração, e da tarde (nível médio), com três horas e meia de tempo de prova.

Serão cobradas, ao todo, 120 questões, da seguinte maneira:

Conhecimentos Básicos de nível superior (50 questões)

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Legislação Específica do Setor de Telecomunicações Brasileiro (exceto para o advogado);

Ética da Administração Pública e Legislação; e

Licitações e Contratos (exceto para o advogado e os analistas administrativo e de telecomunicações)

Conhecimentos Básicos de nível médio (50 questões)

Língua Portuguesa;

Ética da Administração Pública e Legislação;

Licitações e Contratos; e

Noções de Informática.

Conhecimentos Específicos (70)

Para ser aprovado, os inscritos vão precisar alcançar nota igual ou superior a dez pontos em Conhecimentos Básicos, 21 pontos na parte Específica e 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será homologado e ficará válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

