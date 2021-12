Concursos: resumão sobre classes gramaticais

Quando se fala de língua portuguesa para provas, a morfologia está entre as categorias mais solicitadas em concursos públicos, vestibulares e do Enem. Podemos citar as classes de palavras como exemplo de assunto frequente nessas avaliações;

Há inúmeras questões que trata das classes de palavras, também chamada de classes gramaticais. Elas costumam aparecer em certames para nível fundamental, médio e superior, ou seja, é uma matéria indispensável nos estudos.

Quais são as classes de palavras?

Bom, primeiramente, é bacana explicar que a classe de palavras tem como objetivo organizar as palavras da língua portuguesa de acordo com a sua utilidade no texto. Isto é, qual é a função de cada palavra dentro de uma frase?

10 classes gramaticais



Verbos – Indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Substantivos – Dão nome a objetos, locais, fenômenos e seres em geral. Adjetivos – Atribuem qualidades. Pronomes – Substituem ou modificam substantivos em frases. Advérbios – Modificam o verbo, o adjetivo ou até outro advérbio. Preposições – Ligam dois elementos de uma oração. Conjunções – Ligam dois elementos com mesmo valor gramatical. Artigos – Antepõem aos substantivos indicando um sentido próprio. Interjeições – Expressam sensações, sentimentos e emoções. Numerais – Indicam um número ou uma posição.

Dessas dez classes de palavras, algumas são classificadas como variáveis e outras como invariáveis. A seguir você poderá ver quais se enquadram em cada grupo.

Classes de palavras variáveis

Fala-se que uma palavra é variável quando há a possibilidade de se ter o singular e plural dela ou então variação de gênero, entre feminino e masculino.

Lembrando que essas duas características podem ser vistas juntas na mesma palavra.

Substantivo

Artigo

Adjetivo

Pronome

Numeral

Essas classes de palavras acima podem ter variações de gênero: encontramo-nas no feminino e masculino, e também aparecem tanto no singular quanto no plural.

Já o verbo, apesar de se encaixar como uma classe gramatical variável, não sofre alterações no gênero. A variação é vista somente por haver a variante no plural.

Classes de palavras invariáveis

Fala-se que uma palavra é invariável quando não sofre variação de gênero, assim como não podem aparecer no plural.

Interjeição

Advérbio

Preposição

Conjunção

Essa é a divisão básica das classes gramaticais, que certamente pode cair em seu concurso público ou em vestibulares.