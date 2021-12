Confira 3 dicas de decoração ideais para ambientes pequenos

Ao colocar espelhos em pontos estratégicos, a impressão de que a profundidade do local dobra praticamente é real. Invista em paredes inteiras, em móveis como mesas de centro, ou até mesmo faça composições com pequenos espelhos.

Uma boa forma de aproveitar o espaço é com os móveis inteligentes, que podem se transformar para as diferentes ocasiões. Muito além do sofá-cama, dá para fazer mesas de centro que viram escrivaninha, sofás com espaço para guardar livros e camas com gavetas para sapatos ou outros itens.