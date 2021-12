confira a agenda de pagamentos dos benefícios sociais

O ano de 2021 entrou na sua última semana e agora todo mundo está de olho no que vai acontecer no ano de 2022. E não é diferente na área dos auxílios sociais do Governo. É que a situação da economia ainda não melhorou e a inflação está corroendo o poder de compra da grande maioria das pessoas.

A boa notícia é que o Governo já tem uma espécie de cronograma mensal de quais serão os pagamentos do próximo ano. Então em tese o cidadão vai poder se programar para tentar entrar em pelo menos alguns desses programas. Esse calendário é oficial, mas é importante lembrar que ele pode sofrer modificações.

Cronograma dos auxílios

Janeiro: Auxílio Brasil de R$ 400 para 17 milhões + Vale-gás de R$ 52 para 5,5 milhões

Fevereiro: Auxílio Brasil de R$ 400 + Vale-gás

Março: Auxílio Brasil de R$ 400

Abril: Auxílio Brasil de R$ 400 + Vale-gás

Maio: Auxílio Brasil de R$ 400

Junho: Auxílio Brasil de R$ 400 + Vale-gás

Julho: Auxílio Brasil de R$ 400

Agosto: Auxílio Brasil de R$ 400 + Vale-gás

Setembro: Auxílio Brasil de R$ 400

Outubro: Auxílio Brasil de R$ 400 + Vale-gás

Novembro: Auxílio Brasil de R$ 400

Dezembro: Auxílio Brasil de R$ 400 + Vale-gás

Como se vê, os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 400 estão confirmados em todos os 12 meses do próximo ano. O que pode mudar é a quantidade de usuários. É que vale lembrar que estamos falando de um programa rotativo. Já sabemos que teremos 17 milhões de atendidos em janeiro. Depois disso, tudo pode acontecer.

Depois de dezembro de 2022, a história é outra. A PEC dos Precatórios até exige que o poder executivo tenha um programa permanente. Mas não se sabe se vai continuar sendo o Auxílio Brasil. E muito menos se sabe se eles irão continuar com os pagamentos de R$ 400. Tudo vai depender do Governo que o Brasil terá a partir de 2023.

Vale-gás nacional

Neste mesmo cronograma mensal de pagamentos também dá para perceber que o vale-gás nacional vai fazer repasses bimestrais. Assim, o Governo vai liberar o dinheiro para os usuários sempre a cada dois meses.

Perceba que janeiro e fevereiro vai ser uma exceção. É que neste caso, os usuários receberão uma espécie de retroativo no primeiro mês do ano de 2022. Isso porque eles não conseguiram receber agora em dezembro de 2021.

Como faço para entrar nesses auxílios?

Para entrar neste ou em qualquer outro benefício social, é preciso ter um cadastro ativo no Cadúnico. Esse é o primeiro passo para entrar nos novos projetos. É por aí que o Governo vai tirar as pessoas que devem receber.

Não há nenhum tipo de inscrição para entrar na nova versão do Bolsa Família ou mesmo no vale-gás. De modo que se você receber qualquer tipo de link afirmando que é uma seleção para esse programas, é melhor ignorar. Há uma grande chance de ser um golpe.

Pagamentos sem data

Neste cronograma do Governo Federal para 2022, vale lembrar que não há a previsão de pagamento do adicional do Auxílio Emergencial. Mas isso não quer dizer que o repasse não vai acontecer de fato. É só que ele não tem uma data fixa.

Esse retroativo vai ser pago para os pais solteiros que deixaram de receber o valor dobrado do Auxílio Emergencial ainda no ano passado. Por isso, agora eles podem pegar essa quantia adicional. De acordo com o Ministério da Cidadania, eles irão receber tudo de uma vez.